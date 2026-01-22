La compañía Meliá ha dado una rueda de prensa en Fitur, donde ha hablado de su previsión de crecimientos, así como la expansión de sus hoteles. No obstante, OKDIARIO ha tenido la oportunidad de hablar con Gabriel Escarrer sobre la situación actual en Venezuela y cómo va a afectar al sector hotelero. En concreto, Gabriel Escarrer, el CEO de Meliá, ha destacado que «se empieza a ver peticiones por parte de grandes empresas norteamericanas, muy ligadas a la industria del petróleo, para hospedarse».

«Está claro que todo lo que sea la estabilidad del país ayudará mucho. La verdad es que esperemos que la transición sea lo más exitosa, lo más suave y que no sea traumática. Y yo creo que la intención por parte de las autoridades norteamericanas es que así ocurra», ha explicado.

Mientras que con respecto a si los aranceles están afectando al sector hotelero, Escarrer considera que «no nos está afectando porque el público en general se ha acostumbrado a convivir con este riesgo geopolítico. Pero es verdad que el consumo de viajes sigue estando tan fuerte como antes».

Un primer trimestre del año «positivo» para Meliá en España y Europa

El presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, también ha avanzado este miércoles, en el marco de la feria internacional de turismo Fitur, que la compañía proyecta un primer trimestre del año «positivo» en España y Europa, así como un verano favorable con mejoras en todos los mercados emisores.

Durante su tradicional rueda de prensa en el certamen, que este año coincide con el 70 aniversario de la hotelera, Escarrer ha vinculado este buen momento a un «círculo virtuoso» que combina la renovación de activos y la orientación hacia el segmento del lujo, apoyado en una sólida estrategia de expansión y canales propios de distribución.

«Cumplir 70 años con la misma fortaleza y espíritu de innovación que cuando comenzamos es una muestra del poder de un legado único», ha afirmado el directivo.

Además, el CEO de la compañía hotelera ha anunciado que durante este año, tras ampliar la cartera de hoteles, llegarán a superar el reto de llegar a los 400 establecimientos a finales de este año. De cara al 2027, la compañía prevé contar con 466 hoteles y casi 112.000 habitaciones.

2025 fue un año positivo en cuanto a resultados, en el que, la hotelera balear cumplió con las expectativas del mercado a nivel financiero, y superó las previsiones a nivel de expansión.

El grupo hotelero firmó un total de 51 nuevos establecimientos con casi 9.200 habitaciones, un 52% de las cuales ya están incorporados o se incorporarán al portfolio operativo antes de 12 meses. De esta forma, Meliá tendrá un mínimo de 411 hoteles operativos antes de finalizar 2026.

Las 51 firmas se concentran en las áreas y destinos que conforman lo que Meliá denomina el «eje vacacional», que vertebra la mayor parte de la huella de la hotelera en el mundo; así, el 60% corresponden a hoteles situados en el Mediterráneo y Europa, en los países donde el grupo tiene ya una fuerte presencia como España, Italia, Albania, Malta y Grecia, y en nuevos países como Hungría y Andorra.

El 22% se ubicarán en América, tanto en Latinoamérica y Caribe (República Dominicana, Argentina, Honduras, Perú) como en Estados Unidos (Miami). El resto se distribuye en zonas ya consolidadas para la expansión de Meliá como Asia, con un 6% de las nuevas firmas en Vietnam, Indonesia y Tailandia).

En este contexto, Meliá continúa diversificando su portfolio para atraer a los diferentes segmentos de clientela y amplía así la presencia de sus marcas más emblemáticas como Meliá, con productos internacionales tan importantes como Meliá Maldivas Whale Lagoon, Meliá Seychelles, Meliá Bahrein o Meliá Serenity Cahm Ran en Vietnam; o la marca SOL by Meliá, concepto de resorts familiares por excelencia que presenta en Fitur su nueva imagen para los nuevos tiempos.

Entre sus marcas más recientes destaca el crecimiento de la marca ZEL, que abrirá en 2026 sus nuevos hoteles en Madrid, Cozumel, Fuerteventura y Creta, y The Meliá Collection, con nuevas aperturas de hoteles singulares en destinos exclusivos como Lima, Mallorca y Cádiz, además del portfolio de hoteles MiM -propiedad de Leo Messi- integrado en el portfolio The Meliá Collection.