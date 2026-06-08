Telefónica blindará la comunicación y conectividad de toda España del 6 al 12 de junio para que «ni una sola persona tenga problemas de conexión» durante la visita del Papa León XIV a nuestro país. La compañía a desplegado un dispositivo tecnológico «sin precedentes» para reforzar la red principalmente en la gira pastoral por Madrid, Barcelona y Canarias.

La operadora asegura que ha trabajado durante cuatro meses en este refuerzo extraordinario que incluye, por ejemplo, la protección de más de 1.300 puntos de red para ampliar la capacidad y la optimización concretamente en zonas de máxima afluencia.

Además, Telefónica mantiene desde el pasado sábado un despliegue de cuatro unidades móviles 5G que, estaciones de alta capacidad que aseguran la cobertura en puntos críticos, y diez conexiones satelitales tácticas que garantizan también la conectividad incluso en escenarios de máxima demanda de tráfico de datos.

A todo ello se le sumarán más de 20 kilómetros de fibra para reforzar la conexión en determinados edificios, un equipo técnico 24 horas la semana entera en la calle preparado para intervenir de inmediato ante cualquier incidencia y no se produzca una caída de la red.

«Habrá cientos y cientos de trabajadores al quite para solucionar cualquier incidente de la manera más rápida posible», explican desde la compañía. Asimismo, al menos más de 60 profesionales estarán dedicados a la supervisión y vigilancia continua de la visita del Papa desde el Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO) de Telefónica en Madrid.

Sin una inversión «adicional»

Pese a que se trata de un despliegue inaudito para la operadora, desde Telefónica aseguran que no supondrá una inversión adicional debido a que la teleco cuenta con capacidad suficiente para absorber el extraordinario pico de demanda que se producirá en los actos multitudinarios de la gira Papal.

Cabe destacar que son miles los dispositivos que necesitarán conexión. No solo de asistentes, si no de voluntarios, personal de organización, medios de comunicación y equipos de emergencia. Todos ellos durante la semana se conectarán simultáneamente y en espacios muy limitados.

La compañía será además el operador de las comunicaciones del Sumo Pontífice, su comitiva y toda la organización que acompaña esta gira pastoral. Es decir, Telefónica será la encargada durante toda esta semana de asegurar la conexión del Papa León XIV a la red desde todos sus dispositivos.

«Nuestro compromiso es ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales», ha indicado la directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, Clara Casas.

La visita del Papa en cifras

El viaje apostólico de siete días, en el que el Papa recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife contará con 30 actos oficiales y eventos multitudinarios en los que se esperan cerca de 2 millones de asistentes. Para cubrir informativamente esta visita se han acreditado unos 5.000 periodistas.

Respecto a los asistentes, los organizadores prevén que el evento más multitudinario sea la Misa de Cibeles, donde se espera la presencia de hasta 1 millón de personas; 600.000 jóvenes en la vigilia de la Plaza de Lima; hasta 70.000 miembros de la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu; 40.000 inscritos en el Estadi Olímpic Lluís Companys; 8.000 invitados a la Sagrada Familia; 36.000 a la Misa en el Estadio de Gran Canaria y 25.000 en la misa de Tenerife.

La visita tendrá un coste de 25 millones de euros, según calculan los coordinadores y un retorno de más de 150 millones para la economía del país.

Para garantizar el buen desarrollo de la visita a Madrid, habrá más de 14.000 efectivos de seguridad y un millar de sanitarios que vigilarán los actos multitudinarios, un dispositivo nunca antes visto en la historia democrática de España para garantizar el buen desarrollo de la visita.

En Cataluña también hay preparado un amplio dispositivo que incluye a 5.600 agentes de los Mossos y 500 guardias urbanos. Además, habrá 17.000 voluntarios.

Si se suman los trayectos en línea recta entre ciudades, el Pontífice recorrerá 2.500 kilómetros solo en Madrid. En concreto, utilizará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos a lo largo de su estancia.