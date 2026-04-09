Irán publica un mapa con las rutas seguras de Ormuz para que los buques eviten las minas navales

La Guardia Revolucionaria iraní ha publicado un mapa con las rutas alternativas para evitar las minas navales y navegar por el estrecho de Ormuz de manera segura.

«Todos los buques que tengan la intención de transitar por el Estrecho de Ormuz son notificados de que, para cumplir con los principios de seguridad marítima y protegerse de posibles colisiones con minas marinas, deben tomar rutas alternativas para el tráfico en el Estrecho de Ormuz», recoge el comunicado.

Además, el mapa de la Guardia Revolucionaria va acompañado de instrucciones sobre las rutas seguras de entrada y salida para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. El esquema que plantea Teherán fija un nuevo corredor para organizar el flujo marítimo y evitar así las zonas de riesgo. Según estas directrices, los buques que ingresen desde el mar de Omán deberán desviarse hacia el norte de la isla de Larak antes de adentrarse en el Golfo Pérsico. Para las embarcaciones de salida, el protocolo pide navegar al sur de la citada isla para continuar su ruta hacia el exterior.

Aunque las autoridades iraníes presentan la medida como un intento de «garantizar la seguridad de la navegación», este tipo de control podría tener implicaciones económicas y políticas, desde la presión sobre países importadores de energía hasta la posibilidad de imponer condiciones indirectas al tránsito marítimo.

Actualmente, se cree que hay más de 800 buques varados o esperando en ambos lados del estrecho, según los cálculos de Lloyd’s List, la publicación marítima de referencia mundial.

Por ahora, la navegación por el estrecho de Ormuz sigue parada, debido a que Irán volvió a cerrar el paso tras los ataques este miércoles de Israel contra Líbano.

El alto el fuego con EEUU

Tras el anuncio de Trump de alto el fuego, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, difundió un comunicado en el que aseguraba que los persas aceptaban la tregua de dos semanas. «Si se detienen los ataques contra Irán, durante un período de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», coordinado por el ejército iraní y con «limitaciones técnicas.

Por otro lado, Teherán ya ha avisado de que sólo aceptará el fin de la guerra si se firman las 10 exigencias que ha hecho llegar a la Casa Blanca a través de los mediadores paquistaníes. Éstas son esas condiciones, difundidas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: