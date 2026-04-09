Guerra de Irán, en directo: última hora del alto el fuego, situación en el estrecho de Ormuz y declaraciones de Trump
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase especialmente volátil hoy 9 de abril. Por primera vez, medios como Reuters y Jerusalem Post informan de un posible alto el fuego, aunque la situación sobre el terreno sigue marcada por ataques cruzados y una tensión muy elevada. La diplomacia internacional, con mediación pakistaní incluida, intenta abrir una vía de negociación, pero la confianza en que la tregua se mantenga es todavía limitada.
El estrecho de Ormuz continúa siendo el punto de máxima presión en este conflicto. Teherán mantiene su postura firme, exigiendo garantías más amplias que una simple pausa temporal, mientras Washington vigila de cerca la reapertura total de esta ruta. La mediación internacional ha permitido abrir una ventana de alto el fuego, pero los próximos movimientos serán determinantes para saber si se consolida una desescalada o si el conflicto entra en una nueva fase de tensión.
Guerra de Irán, en directo: última hora del alto el fuego, situación en el estrecho de Ormuz y declaraciones de Trump
Macron condena los ataques de Israel a Líbano
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha condenado este miércoles «los ataques indiscriminados israelíes» que han dejado más de 250 víctimas mortales y de 1.100 heridos en Líbano, país al que ha expresado «la plena solidaridad» de Francia, reivindicando asimismo su inclusión en el alto el fuego acordado en la víspera por Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, que englobó a Líbano en el compromiso pese a que, a posteriori, tanto la Casa Blanca como Israel rebatieron a Islamabad alegando que no está incluido en dicha tregua.
Starmer aborda con el príncipe Bin Salman la seguridad en Ormuz
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, han celebrado este miércoles una reunión en Yeda, la ciudad más grande de la provincia saudita de La Meca, donde han abordado cuestiones como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la «confianza» para transitar por él, así como la cooperación en materia de defensa y comercio.
Irán confirma que su delegación llega hoy a Pakistán para reunirse con EEUU
Las autoridades de Irán han confirmado este jueves que una delegación oficial del país llegará durante la jornada a la capital de Pakistán, Islamabad, para mantener conversaciones diplomáticas de cara a lograr un acuerdo con Estados Unidos, pese a las «repetidas violaciones del alto el fuego» por parte de Israel tras la tregua anunciada en la madrugada del miércoles.
Trump dice que el armamento y personal militar de EEUU «permanecerá» en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que «todo» el armamento y personal militar estadounidense que sea necesario para la «persecución y destrucción letales» de un «enemigo considerablemente debilitado» permanecerá «en sus posiciones», tanto en Irán «como en sus alrededores», hasta que se cumpla «íntegramente» el «acuerdo real alcanzado».
El precio del petróleo sube a 96,6 dólares ante la fragilidad de la tregua
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 2% en torno a las 8.05 horas de este jueves y se movía por encima de los 96 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Guterres condena los ataques de Israel en Líbano y llama al cese de la violencia
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado «inequívocamente» la oleada de ataques ejecutada por Israel contra Líbano este miércoles, donde el balance de víctimas supera los 250 muertos y los 1.100 heridos, y ha llamado al cese «inmediato» de la violencia, que se ha intensificado desde la decisión de Israel de invadir el sur de Líbano en su campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
Vance advierte a Irán: romper las negociaciones por Líbano sería un error
El vicepresidente JD Vance considera que sería “una tontería” que Irán abandone el diálogo por los ataques de Israel en Líbano. Desde la Casa Blanca insisten en que ese frente nunca estuvo incluido en el alto el fuego, lo que añade tensión a unas conversaciones ya delicadas.
Trump mantiene el despliegue militar pese al alto el fuego
El presidente Donald Trump ha asegurado que todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidense seguirán desplegados en torno a Irán hasta que se cumpla completamente el acuerdo. Washington mantiene así la presión militar mientras avanzan unas negociaciones todavía inestables.
El petróleo sube y las bolsas caen por el temor a que fracase la tregua
Los mercados reaccionan con incertidumbre al frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Tras la euforia inicial, el precio del crudo vuelve a subir y las bolsas caen ante el temor de una reactivación del conflicto, especialmente después de los intensos ataques de Israel en Líbano que amenazan con dinamitar las negociaciones.
Tregua frágil tras la mediación y tensión por nuevos ataques en la región
El conflicto en Oriente Próximo entra en una fase de máxima incertidumbre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya aceptado suspender los ataques contra Irán durante dos semanas tras un acuerdo ‘in extremis’ mediado por Pakistán, que busca sentar a Washington y Teherán a negociar en Islamabad.
Aunque Irán ha garantizado inicialmente el paso seguro por el estratégico estrecho de Ormuz, las dudas sobre la tregua crecen tras nuevos bloqueos y la advertencia de que abandonará el acuerdo si continúan los ataques de Israel sobre Líbano, donde la ofensiva sigue activa.
Últimas noticias sobre el alto el fuego entre EE. UU., Israel e Irán
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra hoy en una fase crítica y muy volátil. Se habla de un posible alto el fuego, pero los ataques siguen sobre el terreno y el estrecho de Ormuz sigue siendo la clave que marcará si esta tregua se mantiene o si el conflicto vuelve a intensificarse. La atención internacional está puesta en las próximas horas, que serán decisivas.
Israel afirma haber matado al jefe de Hezbolá en el Líbano, Naim Qassem
El ejército israelí asegura que ha matado al líder de Hezbolá en el Líbano, Naim Qassem, aunque no hay confirmación por parte del grupo.