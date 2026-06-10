Mientras en España estamos tranquilos, Francia acaba de lanzar una alerta sin precedentes: Alemania está a punto de convertirse en la primera fuerza militar de Europa

El jefe del Estado Mayor del Ejército francés, el general Fabien Mandon, se reunió con senadores durante los meses de abril y mayo, y les comunicó que existe el riesgo de que Alemania se convierta en la principal potencia militar de Europa: «Podríamos quedarnos atrás. Si Alemania continúa a este ritmo, en cinco años ya no será válido el argumento de que tenemos experiencia operativa». Se prevé que para 2029, Alemania gaste 153.000 millones de euros anuales en defensa, lo que representa aproximadamente el 3,5% de su PIB. Francia, en cambio, podría alcanzar los 76.300 millones de euros para 2030.

Si bien el país galo destinará 36.000 millones de euros adicionales a la defensa para 2030, no se prevé que adquiera aviones o buques militares. «La ley de planificación militar representa un avance hacia un mayor rigor, profundidad y coherencia, pero aún no hemos dado con el modelo adecuado», declaró el jefe del Estado Mayor francés ante la comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado. «Para lograrlo, la decisión debe ser política». Fabien Mandon elogió la capacidad del ejército francés para desplegar tropas y equipo militar con rapidez, pero, según él la fuerza aérea francesa es insuficiente. Además, la ley de planificación militar no contempla la adquisición de más aviones de combate.

Alemania podría ser la primera potencia militar europea

«No estoy satisfecho con el nivel de producción actual y creo que su insuficiencia representa una amenaza para nuestra defensa nacional», declaró Fabien Mandon ante los senadores. «Nuestras empresas son capaces de producir productos de alta tecnología extraordinarios, pero no saben cómo fabricarlos con rapidez y a bajo coste». Macron, firme defensor de mayores presupuestos militares y una cooperación más estrecha con la OTAN, se encuentra en el último año de su presidencia. Su sucesor se elegirá el próximo año, y el nuevo presidente tendrá que encontrar fondos para las fuerzas armadas en medio de unas finanzas públicas francesas cada vez más precarias.

Ejército federal alemán

Alemania ha dado un giro significativo en su postura de defensa tras la publicación de su primera estrategia militar junto con un plan de desarrollo de fuerzas, una especie de «hoja de ruta» que busca transformar a la Bundeswehr en la fuerza convencional más potente de Europa antes de 2039. El documento, fechado en abril de 2026, marca un cambio de enfoque importante: identifica a Rusia como la principal amenaza, redefine el papel de Alemania dentro de la OTAN y la UE y establece un ambicioso programa de crecimiento estructural, tecnológico y humano para sus fuerzas armadas.

Por primera vez en su historia, la República Federal de Alemania cuenta con una estrategia militar formal acompañada de un plan de capacidades que el Ministerio de Defensa denomina «Gesamtkonzeption militärische Verteidigung» (concepto global de defensa militar). Ésta constituye la parte pública de dos documentos clasificados (la estrategia militar y el llamado «perfil de capacidades») aprobados por el inspector general de la Bundeswehr en abril de 2026.

La estrategia define el entorno geopolítico, la naturaleza de las amenazas y la forma en que la Bundeswehr debe disuadir o, en caso necesario, combatir dentro del marco aliado. A partir de ello, el perfil de capacidades determina qué fuerzas, sistemas y estructuras requiere Alemania, integrando los objetivos de la OTAN con metas nacionales y estableciendo prioridades para la planificación y adquisición de equipamiento.

En su introducción, el ministro de Defensa Boris Pistorius describe el nuevo enfoque como respuesta a un entorno «profundamente transformado» por el aumento de crisis, la degradación del orden internacional y el regreso del uso de la fuerza como herramienta política. El texto subraya la intención de convertir a la Bundeswehr en «la fuerza convencional más poderosa de Europa», con un refuerzo rápido de capacidades defensivas a corto plazo, un aumento notable a medio plazo y una superioridad tecnológica a largo plazo.

Pistorius señala que el documento aporta «claridad y previsibilidad» tanto a las tropas como a los aliados y a la opinión pública, aunque recuerda que las versiones completas siguen siendo clasificadas por motivos de seguridad. La publicación del resumen público se presenta como un gesto de transparencia en un contexto de acelerado rearme, pero también como una señal política: Alemania asume una mayor responsabilidad en la defensa europea.

El inspector general de la Bundeswehr, el general Carsten Breuer, define la estrategia como una «concepción integral de defensa militar en un solo bloque». Según Breuer, el planteamiento parte de que, como mayor economía de Europa, Alemania «debe y va a asumir un papel de liderazgo en la OTAN, también en lo militar», lo que evidencia un cambio profundo en la política de seguridad alemana.

El documento identifica de forma clara a Rusia como «la mayor amenaza inmediata» para la seguridad de Alemania, Europa y el espacio euroatlántico en un futuro previsible. Se afirma que Moscú busca alterar el orden de seguridad europeo, considera legítimo el uso de la fuerza y ya desarrolla operaciones híbridas contra países de la OTAN, incluida Alemania.