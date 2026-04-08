Trump celebra el alto el fuego en Irán: «Ayudaremos a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este miércoles en su red social Truth el alto el fuego de dos semanas que ha alcanzado con Irán. Además, el magnate ya ha avanzado que ayudará a «descongestionar» el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz y que Teherán se ha comprometido a desbloquearlo de manera «controlada» en ese mismo periodo de tiempo.

«¡Un gran día para la paz mundial! Irán lo desea, ¡ya está harto! ¡Y todos los demás también! Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá mucha acción positiva! Se generarán grandes ingresos. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción. Estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente estaremos presentes para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo la certeza de que así será. Al igual que en Estados Unidos, ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio!», ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca.

Ha sido durante la madrugada cuando Trump ha aceptado «suspender los ataques» contra Irán por dos semanas, después de haber amenazado horas antes con que «toda una civilización» moriría durante la noche. Por su parte, Teherán se ha comprometido a permitir un «paso seguro» por el estrecho de Ormuz, aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas.

Irán acepta el alto el fuego

Por otra parte, el mensaje del ministro de Asuntos Exteriores persa asegura que: «En respuesta a la solicitud fraternal del primer ministro Sharif en su tuit, y considerando la solicitud de los Estados Unidos de negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio de POTUS sobre la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, por la presente declaro en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas».

Añade que «durante un período de dos semanas será posible el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas».

Finalmente, expresa su gratitud y aprecio «por mis queridos hermanos, el primer ministro de Pakistán, Sharif, y el mariscal de campo de EH, Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región».