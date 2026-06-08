Cielos nubosos en toda la provincia, con predominio de nubes bajas que se abrirán en claros por la tarde. Se esperan brumas y posibles nieblas matinales, así como lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán moderadamente en el litoral y de forma notable en el interior. El viento será flojo y variable, con intervalos moderados en Álava. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y riesgo de lluvia

El día se presenta con un cielo cubierto que parece despertarse lentamente, mostrando tonos grises que prometen lluvia durante gran parte de la jornada. El sol intentará hacerse un hueco, pero será solo un tímido visitante, ya que por la mañana y la tarde hay un alto riesgo de chubascos. Las temperaturas se moverán entre los 16 y 22 grados, pero la sensación térmica podría hacernos sentir un poco más frescos debido a la humedad que rondará niveles elevados, creando un ambiente algo pesado.

A medida que avanza la jornada, el viento del norte acariciará Bilbao con suavidad, alcanzando una velocidad media de 10 km/h, lo que lo convierte en una brisa agradable. Sin embargo, hay que estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h en puntos aislados. Con la salida del sol a las 6:32 y su despedida a las 21:49, la luz del día se extenderá por más de 15 horas, pero será una jornada marcada por la incertidumbre de las lluvias. Así que, si planeas salir, ¡no olvides abrir tu paraguas y disfrutar de esta metamorfosis del tiempo!

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se asoman en el horizonte, presagiando un día inestable en Baracaldo, donde el ritmo cotidiano se verá marcado por intensas lluvias y ráfagas de viento. Al amanecer, el ambiente se siente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados; sin embargo, con el paso de las horas, las nubes amenazantes prometen dejar caer hasta un 95% de probabilidad de lluvia de madrugada a mediodía.

A medida que avance la jornada, la tarde traerá consigo condiciones igualmente adversas, con probabilidades de lluvia del 90% y una máxima de 21 grados que contrastará con una sensación térmica más baja. El viento soplará del norte a una velocidad suave, aunque no se descartan rachas que podrían alcanzar los 8 km/h. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para las sorpresas que el tiempo pueda deparar.

Guecho: cielo cubierto y lluvias continuas

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto que promete lluvias desde las primeras horas, con una probabilidad del 90% hasta el mediodía. La temperatura mínima de 16 °C se sentirá algo más fresca debido a la alta humedad, que alcanzará hasta el 85%, dando una sensación térmica similar. A medida que avanzamos hacia la tarde, la lluvia no cesará, ya que la probabilidad se mantiene en un 80%, aunque el cielo se tornará ligeramente menos denso.

Con el viento soplando del norte a una velocidad moderada de 10 km/h y ráfagas que rondan los 8 km/h, el ambiente se sentirá pesado durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, lo que hará que la jornada sea variable y en general fresca. Con 15 horas y 18 minutos de luz, el sol se ocultará a las 21:50, cerrando un día que la naturaleza se ha encargado de pintar en tonos grisáceos.

Santurce: tarde nublada con posibilidades de lluvia

La mañana presenta un tiempo nublado con temperaturas alrededor de 16 a 19 grados y existe una probabilidad de lluvia que se mantiene en el ambiente. A medida que avanza el día, el cielo seguirá algo cubierto y las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, sin cambios drásticos en el viento, que será leve y del norte.

Un entorno ideal se dibuja para aquellos que desean salir y disfrutar de actividades al aire libre. Un paseo tranquilo o una charla con amigos en un café local podrían ser perfectos para aprovechar este día templado, mientras se disfruta del suave aire que acompaña la jornada.

Cielos grises y lluvia intensa en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos grises y una notable probabilidad de lluvia, creando un ambiente fresco con temperaturas alrededor de 16 grados. A medida que avanza el día, la situación no mejorará, ya que la lluvia se intensificará durante la tarde-noche, superando el 95% de posibilidad. Con un viento del norte que soplará a 15 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica puede descender considerablemente.