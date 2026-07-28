Sevilla tendrá mezquita: el Ayuntamiento aprueba la licencia pese a la oposición de Vox

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde a la construcción de la mezquita en el Polígono Sur. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes la licencia de obras para levantar un complejo de más de 6.000 metros cuadrados que incluirá un espacio de culto de alrededor de 1.000 metros cuadrados y numerosas instalaciones complementarias.

La decisión del Gobierno de José Luis Sanz permite avanzar así en uno de los proyectos que más controversia ha generado en el barrio. El Ayuntamiento ha rechazado además la petición de Vox para realizar una consulta entre los vecinos antes de conceder la licencia, pese a que la formación asegura que existe un importante rechazo entre residentes de la zona.

Según fuentes municipales, la licencia se ha concedido al considerar que «es ajustada al proyecto». El expediente ha recibido finalmente el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, despejando el principal obstáculo administrativo para que las obras puedan continuar adelante.

El proyecto no se limita a una mezquita, sino a un «centro cultural islámico» que ocupará más de 6.000 metros cuadrados y contará con aproximadamente 1.000 metros destinados al espacio de culto. El resto de la superficie estará dedicado a aparcamientos y a diferentes servicios e instalaciones, entre ellos patios, salas de exposiciones, despachos, cafeterías, tiendas y salas de usos múltiples.

La magnitud del proyecto ha convertido su autorización en un asunto especialmente polémico en un barrio que arrastra desde hace años graves problemas sociales y de seguridad. Precisamente en este punto incide Vox, que considera que las prioridades del Polígono Sur deberían pasar por reforzar la seguridad, mejorar la limpieza, impulsar la vivienda y el empleo y garantizar unos servicios públicos adecuados.

La formación que lidera Gonzalo García de Polavieja en el Ayuntamiento no da por cerrada la batalla. Vox ha anunciado que presentará en los próximos días un recurso de alzada contra el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo con el objetivo de revisar la concesión de la licencia.

Vox amenaza con romper con Sanz

La autorización de la mezquita ha provocado además una nueva crisis entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla. García de Polavieja ha acusado al Gobierno de Sanz de actuar «de espaldas» a una parte de los vecinos del Polígono Sur y ha denunciado falta de transparencia e información previa en torno a la decisión.

Vox asegura haber detectado «nuevos elementos de carácter jurídico» en el expediente que, a su juicio, podrían reforzar el recurso que presentará contra la licencia. La formación sostiene que estos aspectos serán detallados cuando formalice la impugnación.

Pero el choque va más allá de la vía administrativa. Vox considera que la aprobación de la licencia supone un «punto de inflexión» en su relación con el Gobierno municipal del PP y ha pedido desconvocar la comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad prevista para este miércoles. La formación ha llegado a advertir de que podría dejar de sostener políticamente al Ejecutivo de Sanz si continúa tomando decisiones de esta naturaleza.