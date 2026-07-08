La futura mezquita del Polígono Sur de Sevilla tendrá un centro médico de «prioridad musulmana»

El futuro centro islámico que se proyecta en el Polígono Sur de Sevilla aspira a convertirse en mucho más que una mezquita. Según el proyecto, el complejo dedicará únicamente un 20% de su superficie al rezo, mientras que el 80% restante estará destinado a servicios sociales, sanitarios, culturales y educativos, primando la «prioridad musulmana».

La iniciativa plantea la creación de un gran espacio multifuncional que combinará la actividad religiosa con servicios asistenciales y de promoción cultural, convirtiéndose en uno de los proyectos de mayor envergadura impulsados por la comunidad musulmana en la capital hispalense.

Uno de los aspectos que más llama la atención del proyecto es la incorporación de un centro médico de atención primaria abierto al público. Según la información conocida por el momento, estas consultas estarán disponibles para cualquier ciudadano, aunque se prevé una atención especial a la comunidad musulmana, facilitando así el acceso sanitario a este colectivo.

A ello se sumará un comedor social gratuito destinado a personas en situación de vulnerabilidad, además de un servicio de recogida y reparto de alimentos y ropa para familias necesitadas. Con estas medidas, los promotores pretenden reforzar la labor asistencial que ya desarrollan distintas entidades sociales vinculadas a la comunidad islámica.

El complejo, tal y como ha informado ABC Sevilla, reservará una parte importante de sus instalaciones a actividades culturales y formativas. Entre los servicios previstos figuran clases de árabe, una biblioteca, espacios para conferencias y actividades educativas relacionadas con el legado islámico de Sevilla.

La dimensión turística también tendrá un papel destacado dentro del proyecto. El centro ofrecerá información sobre la herencia andalusí de la ciudad y dispondrá de espacios orientados a visitantes interesados en conocer la cultura islámica. Además, contará con una cafetería, zonas de coworking e incluso apartamentos, con el objetivo de favorecer intercambios culturales.

El anuncio ha generado un intenso debate en Sevilla debido a la amplitud del proyecto y a la diversidad de usos previstos para las instalaciones. Mientras sus impulsores destacan el carácter integrador y asistencial de la iniciativa, el hecho de incluir un centro médico, un comedor social, espacios turísticos y apartamentos bajo la premisa de «prioridad musulmana» ha despertado un notable interés tanto público como político.