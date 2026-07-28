Cuánto dinero cobra un militar de la UME en España: este es su sueldo y horarios en 2026

Los incendios producidos este mes de julio, como pueden ser los que se sitúan en Ávila, Toledo, Madrid o Castellón, han vuelto a poner a los operarios de la UME en todos los telediarios y platos de debates de televisión. Fueron los encargados de acudir y ayudar en la DANA de Valencia y están siendo los protagonistas y encargados de contener las llamas que avanzan en distintos puntos del país.

Actualmente, la situación de los incendios ha pasado a un protocolo de máxima urgencia e interés nacional. El gobierno declaró la situación de emergencia de interés nacional (nivel 3), lo que ha otorgado al jefe de la UME la dirección operativa única y centralizada para coordinar todos los recursos del Estado e internacionales.

¿Qué es la UME?

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza conjunta y permanente de las Fuerzas Armadas españolas diseñada específicamente para intervenir de forma inmediata en cualquier lugar del territorio nacional y en el extranjero en situaciones de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública. Su misión es proteger y auxiliar a la población civil.

Sus intervenciones más destacadas en los últimos años se sitúan en la DANA de Valencia de 2024, donde se desplegaron más de 2.200 militares de la UME y coordinaron a más de 8.500 efectivos del ejército. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, la borrasca Filomena (2021), la erupción volcánica de La Palma (2021), entre otras crisis, los operativos de la UME se pusieron en marcha.

¿Cuál es el sueldo de un operario de la UME?

Un militar de la UME cobra un salario medio que oscila entre los 1.600 y 1.900 euros al mes, sueldo que suele ser de 100 a 150 euros superior al de un militar del mismo rango en otras unidades del ejército.

Los sueldos aproximados según el rango varían:

Soldado: 1.340 – 1.450 €.

Cabo: 1.500 – 1.600 €.

Cabo Mayor: 1.810 €.

Sargento: 1.870 – 2.095 €.

Teniente: 2.300 – 2.750 €.

Suboficial Mayor: 2.850 €.

El sueldo puede verse modificado según los complementos que reciban, dependiendo del destino, guardias, maniobras, antigüedad y complemnentos según la unidad.

Horario y salario en momentos de crisis

Generalmente, los militares de la UME trabajan de mañana, donde hacen labores de acondicionamiento físico, maniobras y simulacros. La jornada habitual es de 7,5 horas, aunque cuentan con turnos rotativos donde hacen guardias de 24 horas.

En caso de crisis, existen alertas normales, donde deben estar localizables para reincorporarse en un plazo de unas 4 a 6 horas si la emergencia escala. Si la alerta es alta, tiene la obligación de personarse en menos de una o dos horas desde su requerimiento.

Los horarios actuales de los militares durante esta campaña de incendios o durante crisis de alerta máxima pasan a ser turnos rotativos de 12 horas. La unidad pasa a estar en alerta máxima de forma permanente, donde, al estar bajo el régimen militar y estar en una situación de emergencia nacional, las jornadas se extienden todo lo que la situación lo requiera.

Su sueldo no se ve proporcionalmente aumentado según sus horas de trabajo. Su nómina se ve aumentada por sólo dos factores. Perciben dietas de manutención y alojamiento cuando se despliegan campamentos fuera de la base. Si el ejército proporciona la comida y el alojamiento, la dieta se reduce al mínimo legal (15-30 euros por día de despliegue).

El mando suele conceder una cuantía mayor como plus de Dedicación Especial a los efectivos que han estado físicamente en las intervenciones más duras de la campaña. Los importes varían desde los 100 euros hasta más de 600 (dependiendo del rango).