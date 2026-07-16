Un incendio en Lozoyuela (Madrid) obliga a confinar a la población de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de emergencias del Plan Infoma por un incendio forestal en Lozoyuela declarado la tarde de este jueves al norte de la región. Las autoridades madrileñas han mandado también un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población del municipio de Buitrago de Lozoya, con más de 2.000 habitantes, y las pedanías de Cinco Villas y Majirón, en el municipio de Puentes Viejas, de 760 habitantes.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que también se ha procedido al desalojo preventivo de viviendas aisladas en la zona y de la urbanización de San Lázaro, en Buitrago de Lozoya. El incendio ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A1 sobre las 16:00 horas en dirección Burgos a la altura de Lozoyuela durante casi una hora, aunque ya se ha abierto al tráfico, y se ha cortado la salida 69 de esta carretera.También se han cortado las carreteras M126 en el kilómetro 0 y la M135 en el kilómetro 5.

La Comunidad de Madrid ha instalado el Puesto de Mando Avanzado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, se encuentra ya en el Puesto de Mando para hacer seguimiento del incendio.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha pedido «mucha precaución y máxima atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias». El servicio de Emergencia 112 de la Comunidad de Madrid ha informado a través de redes sociales de que actualmente se encuentran trabajando en la zona del incendio 28 dotaciones terrestres y 9 medios aéreos de Bomberos y Bomberos Forestales de la comunidad.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha pedido responsabilidad y precaución con el fuego. «Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo», ha dicho la presidenta madrileña.

La Guardia Civil también mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Desde la Delegación del Gobierno piden a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.