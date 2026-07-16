Castilla-La Mancha solicita la intervención de la UME por un incendio en Guadalajara y ordena evacuar un municipio

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de extinción del incendio forestal declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. Las autoridades han enviado también un mensaje Es-Alert a la población para evacuar a los cuarenta vecinos de este municipio e informar del confinamiento preventivo de la zona del embalse de Beleña, la ermita de Peñamira y el pueblo de Muriel, en la sierra norte de Guadalajara.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha informado de que se ha activado el nivel 2 de emergencias del plan contra incendios. Unos 15 medios aéreos, 25 terrestres y 138 efectivos trabajan en las tareas de extinción del fuego desde las 17:00 horas de la tarde de este jueves.

Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, ha informado del envío del mensaje Es-Alert y de que el incendio se ha originado por una cosechadora. Gómez ha señalado que se ha pedido a los cuarenta vecinos de La Mierla que «abandonen la zona con calma y que lleven consigo sólo la documentación y objetos y medicación indispensables». La población evacuada ha sido dirigida hacia la Puebla de Beleña por la carretera GU189.

El fuego ha obligado a cortar el tráfico en las carreteras CM1004 y GU188. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha acordado un confinamiento preventivo en la zona del embalse de Beleña, la ermita de Peñamira y el municipio de Muriel, que tiene aproximadamente una decena de habitantes.

Gómez ha señalado que, «desgraciadamente», el incendio avanza a treinta metros por minuto y que «se ha subido a copas» de árboles. Las condiciones del incendio obligan a las autoridades a estar pendientes de otros municipios, como Retiendas y Tamajón. «Estamos en un peligro extremo de incendios y de afección posible no solo al entorno natural magnífico que tenemos en esta zona de la Serranía Norte de Guadalajara, sino también a los ciudadanos», ha dicho Gómez.

Este fuego, que ha sido detectado a las 13:55 horas por un vigilante fijo, afecta a un terreno forestal arbolado. El Plan Infocam ha pedido a la ciudadanía que respete las indicaciones de los cuerpos de emergencia y seguridad.