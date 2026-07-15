Aragón pide la intervención de la UME por el incendio de Orés y ordena la evacuación de dos poblaciones

El Gobierno de Aragón ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras declarar el nivel dos de emergencia por el incendio forestal declarado este miércoles en la localidad de Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza). Al mismo tiempo, ha enviado un mensaje Es-Alert para evacuar las poblaciones de Orés y Asín.

El Ejecutivo aragonés ha pedido al Gobierno central el despliegue de la UME para colaborar en las tareas de extinción de las llamas ante la cercanía del fuego a las dos poblaciones. El Gobierno de Jorge Azcón ha informado de que ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2 por el incendio.

La intensidad del fuego y la cercanía a poblaciones han obligado al Gobierno aragonés a enviar un mensaje Es-Alert para ordenar la evacuación de las poblaciones de Orés y Asín, instando a los vecinos a seguir las recomendaciones de las autoridades. La evacuación supone el desalojo de casi 200 personas.

Por el momento las llamas han quemado más de 200 hectáreas de terreno y han obligado a cerrar la carretera A-1204, entre los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín. En la zona trabajan medios del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, y también del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Al operativo inicial, compuesto por un helicóptero de coordinación, las brigadas helitransportadas de Ejea de los Caballeros, Bailo y Brea, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y el Puesto de Mando Avanzado de Infoar. Se han sumado cuatro brigadas terrestres más, dos autobombas y dos bulldozers y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Por parte del Ministerio operan un avión anfibio FOCA, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) de Daroca, un avión anfibio con base en Reus (Tarragona) y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte.