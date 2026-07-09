Aragón declara el nivel dos de emergencia por el incendio de Castillonroy y pide la intervención de la UME

El Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) a nivel dos por el incendio declarado este miércoles en el municipio de Castillonroy, en la comarca de La Litera (Huesca). El Ejecutivo aragonés ha solicitado también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de extinción, según ha informado el 112 de la comunidad.

La evolución del fuego ha obligado también a enviar un mensaje Es-Alert a la población de Albelda para pedir el confinamiento preventivo de la población. La carretera A-140 y la N-230, entre los kilómetros 36,7 y 37, han sido cortadas al tráfico por el avance de las llamas.

La UME ha informado a través de sus redes sociales de que «el Cuarto Batallón de Intervención #BIEM4 inicia el desplazamiento para colaborar en las misiones de extinción del incendio forestal» de Catillonroy.

El Gobierno de Aragón ha activado ya un Puesto de Mando Avanzado del 112, que se va a instalar en la localidad de Tamarite de Litera para coordinar el operativo para controlar el incendio forestal, que por el momento ha quemado 100 hectáreas desde que se declaró este miércoles. Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha informado de que se ha desplazado hasta el Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) para seguir desde la sala de crisis la evolución del fuego.

«Este verano está siendo especialmente problemático con los incendios. Por favor, extremen las precauciones y sigan las recomendaciones de los responsables de emergencias», ha dicho el presidente aragonés en una publicación en redes sociales.

El humo de este incendio afecta, además, a varias explotaciones ganaderas de la zona. Para facilitar las labores de extinción, se ha interrumpido el suministro de un tendido eléctrico, una medida que puede ocasionar problemas en las comunicaciones telefónicas, como han informado fuentes del operativo.

En las labores de extinción han participado cuatro brigadas helitransportadas y helicópteros del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Aragón (INFOAR), así como dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se han retirado con la caída de la noche.

Sobre el terreno permanecen cuatro autobombas, cuatro brigadas terrestres, un Puesto de Mando Avanzado, técnicos del Puesto de Mando Avanzado, un director técnico de Extinción, personal de apoyo al director de Extinción (GADEX), un operador de comunicaciones y un bulldozer, todos ellos del INFOAR.