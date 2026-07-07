España afronta la era de los megaincendios: menos fuegos, pero más extensos, intensos e imparables

La Real Academia de Ingeniería (RAI) ha lanzado una seria advertencia sobre la evolución de los incendios forestales en España. En un informe presentado en plena campaña estival, la institución sostiene que el país ha entrado en una nueva era de megaincendios, con fuegos cada vez más extensos, intensos y difíciles de controlar.

El estudio, titulado El problema de los incendios forestales en España: tendencias, impactos y mitigación, ha sido promovido por el Grupo de Trabajo en Medio Ambiente y Clima de la Academia, impulsado por el académico Luis Gil y elaborado por el investigador Víctor Resco de Dios. El documento concluye que el modelo actual, centrado en la extinción, ha alcanzado sus límites y reclama una gestión activa del territorio.

El informe llega en un momento crítico: España roza ya las 50.000 hectáreas calcinadas en 2026, según el sistema europeo EFFIS, con junio como el mes más destructivo del año. Cantabria se sitúa como la provincia más afectada, con cerca de 15.500 hectáreas quemadas, rompiendo la tendencia histórica que solía concentrar el daño en el noroeste peninsular.

Cambio de tendencia

La investigación constata un giro claro desde 2019. Tras más de dos décadas de descenso de la superficie quemada, los años 2022 y 2025 superaron las 300.000 hectáreas calcinadas, cifras que no se registraban desde finales del siglo pasado. El medioambiente español afronta así un escenario inédito en toda una generación.

Paradójicamente, este incremento se ha producido mientras disminuye el número total de incendios. Según los expertos, ello demuestra que el principal problema ya no reside en las igniciones, sino en la enorme capacidad de propagación de los grandes fuegos que asolan el territorio.

La RAI atribuye esta evolución a la combinación de décadas de acumulación de combustible forestal y a los efectos del cambio climático. Como consecuencia, la intensidad mínima de los incendios en la Península Ibérica ha aumentado entre un 30 % y un 40 % en lo que va de siglo, sobre todo durante la noche.

Qué son los megaincendios

Los expertos identifican como megaincendios aquellos fuegos que afectan a una zona de más de 10.000 hectáreas. Además de su enorme magnitud, se caracterizan por alterar las capas altas de la atmósfera y los patrones meteorológicos del lugar, hasta el punto de generar su propio clima.

Estos incendios de sexta generación pueden provocar pirocúmulos, o tormentas de fuego: nubes verticales formadas por el intenso calor que alcanzan más de 11 kilómetros de altitud y desencadenan tormentas eléctricas. A ello se suma la proyección de pavesas, partículas inflamadas capaces de recorrer varios kilómetros.

Su comportamiento los hace prácticamente inextinguibles. No son apagables hasta que no cambian las condiciones meteorológicas, dado que su magnitud supera la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y obliga a coordinación internacional y evacuaciones masivas.

Fuego que ya no regenera

Un estudio de la Universidad de California (UCLA) publicado en PNAS confirma la magnitud global del fenómeno: la superficie arrasada cada año por megaincendios se ha multiplicado por 30 desde 1985. El fuego de alta intensidad, que mata los árboles en lugar de renovarlos, superó al de baja intensidad a partir de 2012 sin excepción.

El informe de la RAI desmonta además creencias muy extendidas. Aunque la mayoría de las igniciones siguen siendo humanas, los rayos se han convertido en la principal causa de inicio de los megaincendios. Y el combustible clave no son los pinares ni los eucaliptales, sino el matorral y la vegetación sin gestionar.

Entre los grandes fuegos recientes, el estudio destaca que cinco de los diez mayores incendios registrados en España desde 1968 se han producido a partir de 2022. Entre ellos figura el incendio de Uña de Quintana, de 2025, que arrasó más de 40.000 hectáreas.

Un problema de salud pública

La Academia advierte que los incendios han dejado de ser sólo un problema ambiental para convertirse en una cuestión de salud pública, protección civil y economía. Durante la campaña de 2025 fallecieron de forma prematura 1.622 personas por la contaminación del humo y cerca de 40.000 ciudadanos fueron evacuados.

Frente a este escenario, la RAI defiende que la medida más eficaz pasa por actuar antes de que se produzca el fuego. El documento señala que cada euro invertido en la gestión del combustible forestal puede ahorrar cerca de cuatro euros en daños posteriores.

Como propuesta central, la institución reclama un Pacto de Estado sobre incendios forestales dotado con 3.000 millones de euros anuales. El acuerdo debería sustentarse en ocho grandes líneas: gestión del combustible, mejora de los sistemas de alerta, restauración de áreas quemadas, reforma de la legislación y la fiscalidad forestales, impulso de la bioeconomía y fortalecimiento de la investigación.

Convivir con el fuego

La Real Academia de Ingeniería concluye que los incendios forman parte de los ecosistemas mediterráneos y que el objetivo no debe ser eliminarlos, sino aprender a convivir con ellos. La clave está en reducir el riesgo de que evolucionen hacia megaincendios cada vez más devastadores.

En este sentido, la institución advierte que las decisiones de los próximos años serán determinantes. De mantenerse la estrategia actual, el fenómeno seguirá aumentando en intensidad y frecuencia bajo los efectos del cambio climático.