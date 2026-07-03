El incendio desencadenado en Bisbal d’Empordà, localidad de la provincia de Gerona, ya ha arrasado alrededor de 750 hectáreas en la zona hasta las 15:50 horas de este viernes. El avance del fuego ha obligado a las autoridades a confinar 12 localidades y también a 150 niños. El flanco derecho ha entrado en el macizo de las Gavarres, intensificado por el viento de tramontana.

Los bomberos trabajan en dos incendios: uno en la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) y el otro en Vilavenut, núcleo del municipio de Fontcoberta (Pla de l’Estany). Hay activas 56 dotaciones terrestres y 13 medios aéreos: 4 aviones de vigilancia y ataque, 3 helicópteros bombarderos, 4 helicópteros de mando y 2 hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

«La columna es muy inclinada y se ha formado un pirocúmulo que se está monitoreando para seguir su comportamiento. La dificultad es que esta situación no será estática. Irá cambiando con la entrada de la marinada, que irá ganando terreno al viento de norte. Con estos cambios de viento existe el riesgo de que el incendio se abra», ha advertido el jefe de los Bomberos, el inspector David Borrell.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido ayuda a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la velocidad con la que el fuego se está extendiendo y el temor a que el fuego pueda llegar a calcinar 10.000 hectáreas.

La hipótesis sobre el origen del fuego es que sea debido al uso de una radial en el margen de una carretera que atraviesa el macizo de las Gavarres.

Doce localidades confinadas

El avance del fuego ha obligado a confinar 12 localidades, unas 12.000 personas afectadas: Calonge, Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro, S’Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d’Aro, así como la Bisbal.

El incendio en Vilademuls ha obligado a confinar la población de Vilavenut y del Palol de la Farga. «Estamos trabajando para tener el flanco derecho cerrado y, sobre todo, para proteger a la población», ha asegurado Borrell.

También ha provocado cortes en varias carreteras: la C-66 en Palafrugell; la GI-513 entre Cornellà de Terri y Vilademuls; la GI-660 entre la Bisbal d’Empordà y Calonge; la GIV-5132 entre Banyoles y Vilademuls y la GIV-6612 entre Llagostera y Calonge.

Se pueden quemar hasta 10.000 hectáreas

El jefe de los bomberos ha lanzado un serio aviso y ha asegurado que el incendio en Bisbal d’Empordà tiene potencial para quemar hasta 10.000 hectáreas de terreno si no se logra controlar el flanco derecho por el cambio de viento y la ola de calor que llegará en los próximos días.

«Es importantísimo cerrar el flanco derecho, no porque ahora sea el más activo, pero sí porque en los próximos días prevemos que tengamos una ola de sur e incluso una ola de calor la próxima semana. Sí o sí, lo que debemos hacer es sacar ese potencial de 10.000 hectáreas que tenemos como escenario potencial», ha explicado.

Confinados 150 niños por el incendio

El incendio forestal, del que se ha dado aviso sobre las 09:17 horas de esta mañana, ha obligado a confinar una casa de colonias con 150 niños. Las autoridades informan de que se encuentran todos bien.

Los bomberos buscan estabilizar el incendio lo antes posible ante el fuerte viento de la zona.