Confinan a 150 niños en un campamento por un incendio en la Bisbal del Ampurdán (Gerona)

Un incendio en la Bisbal del Ampurdán (Gerona) ha obligado al confinamiento de 150 niños en un campamento cercano, así como del barrio de San Pablo y la urbanización de Vall Repós, en Santa Cristina de Aro.

El incendio, que ha comenzado a primera hora de la mañana en una zona boscosa cercana a la carretera GI 600, avanza condicionado por las rachas de viento y está provocando focos secundarios en zonas cercanas. En la zona ya trabajan 24 unidades terrestres y seis medios aéreos, según ha informado el cuerpo de Bomberos.

Protección Civil ha activado la alerta del Plan Infocat y ha enviado un Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población de San Pablo y la zona de la casa de colonias, Pou del Glaç, donde se encuentran unos 150 niños, todos ellos fuera de peligro.

La carretera GI-660 se encuentra cortada al tráfico por seguridad, debido a la cantidad de humo en la zona del incendio, que dificulta la visibilidad. Además, las autoridades han llamado a los vecinos a cerrar puertas y ventanas y a evitar los desplazamientos que no sean necesarios.

Los Bomberos trabajan sin descanso para evitar que las llamas se propaguen hacia el macizo de las Gavarras ante las fuertes rachas de viento que están golpeando la zona.