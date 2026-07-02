Un incendio en los bajos de un edificio ubicado en la calle Picayo, en el distrito de Benicalap, en Valencia, ha generado el miedo y obligado a los bomberos a desalojar todo el inmueble por prevención, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Valencia. El fuego ya está controlado tras la intervención de varias unidades de los parques de bomberos de Campanar, Oeste y Sur, que trabajan en las tareas de extinción. Y afecta únicamente a los bajos, sin afectar a las viviendas superiores donde se ha concentrado el humo.

El incendio de Benicalap se ha producido apenas 24 horas después de que siete personas tuvieran que ser evacuadas al producirse un incendio en el edificio de los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El fuego también fue extinguido entonces por los bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

El fuego ha generado una enorme columna de humo, visible desde varios kilómetros e incluso desde poblaciones próximas a la ciudad de Valencia. En el lugar se han personado también varias patrullas de la Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local de Valencia.

Los bajos del edificio en que se ha generado el incendio se encuentran okupados si bien la Policía había procedido este mismo jueves a efectuar desalojos, según Las Provincias. Y es en esos mismos bajos en los que se ha producido el fuego, sin que hasta el momento se conozcan las causas que han originado las llamas más allá de las hipótesis, pero al parecer había en el interior una gran cantidad de basuras y enseres acumulados que pueden haber favorecido la propagación del fuego en un primer momento.

Los bomberos continúan trabajando en las tareas de extinción, si bien el fuego ya ha sido controlado por los efectivos de extinción tras el enorme susto inicial producido por la gran columna de humo.