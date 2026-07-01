Siete personas evacuadas en un incendio en la Universidad Politécnica de Valencia

Siete personas han sido evacuadas al producirse un incendio en el edificio de los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El fuego ha sido ya extinguido por los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, por lo que los efectivos están procediendo a tareas de ventilación de la zona afectada.

El origen del incendio ha sido un motor de combustión interna alternativo, con el que se trabajaba en una sala de ensayo. Un motor de combustión interna alternativo es una máquina térmica que transforma la energía química de un combustible en energía mecánica. La Universidad ha aplicado los protocolos de seguridad.

Se da la circunstancia de que hace poco más de dos años, el 9 de abril de 2024, los bomberos tuvieron que intervenir para extinguir otro incendio originado en la zona de laboratorios de la Ciudad de la Innovación, también en la Universidad Politécnica de Valencia.

Los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, como ahora, extinguieron en aquel abril de 2024 el incendio que se produjo en las instalaciones del centro universitario valenciano. Y las personas desalojadas entonces fueron trasladadas a zona segura, sin que se registraran heridos. Y, también como ahora, los efectivos procedieron a la extinción del fuego y, a continuación, a las tareas de ventilación del edificio y zonas afectadas.

En esta ocasión, el incendio se ha producido en unos días de enorme actividad en el seno de la UPV, porque es una de las universidades valencianas que acoge las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria de julio, la antigua selectividad.

Según las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento de Valencia, han sido siete las personas que han tenido que ser desalojadas de modo preventivo a consecuencia del incendio.