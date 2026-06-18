Un incendio arrasa una nave de 7.000 metros y obliga a cerrar ventanas y puertas en Játiva (Valencia)

Un virulento incendio ha arrasado una nave industrial de 7.000 metros en Játiva (Valencia). Parte de la estructura ha colapsado. La nave afectada estaba dedicada a la fabricación de productos de baño. La enorme cantidad de humo que ha desprendido el incendio por la combustión de materiales ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a declarar la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencias y enviar recomendaciones a la población. Entre ellas, mantener las puertas y ventanas de las viviendas cerradas, limitar la exposición al humo y reducir la actividad física tanto en interiores como en exteriores.

Un total de seis dotaciones de bomberos de los parques del Consorcio Provincial de Játiva, Alcira y Onteniente y una Unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana con una autobomba participan en las tareas de extinción, como puede verse en el vídeo que ilustra esta información. Además, en el lugar del incendio se encuentran efectivos de la Policía de la Generalitat, Guardia Civil y Policía Local de Játiva. Así como una ambulancia.

La nave incendiada en la localidad valenciana de Játiva la tarde de este jueves está dedicada también a la fabricación de recipientes, plástico y palets. La elevada carga térmica que ha provocado el fuego ha sido lo que ha hecho colapsar parte de la nave afectada.

Entre los consejos que el Centro de Coordinación de Emergencias ha recomendado a la población de la localidad valenciana de Játiva también se encuentran los de reducir las fuentes de contaminación de aire exterior. Tales como aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco o actividades de bricolaje.

En el caso de padecer enfermedades cardiorespiratorias, el Centro de Coordinación de Emergencias señala como recomendable ponerse en contacto con el centro de salud si los síntomas empeoran y no mejoran con el tratamiento habitual de los pacientes.