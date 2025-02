Desalojos de emergencia en Valencia por un espectacular incendio en un bingo del centro de la capital este viernes. El origen del fuego ha sido en la cocina del bingo, ubicado en la calle Pintor Benedito de Valencia, a la altura de los números 7 y 9. Las llamas han provocado una intensa humareda que ha invadido toda la zona. Las llamas han consumido el bajo del edificio donde al parecer habría comenzado el fuego. La policía local ha tenido que cortar el tráfico de la zona desde la calle Pérez Galdós y la Gran Vía Ramón y Cajal. Hasta el lugar del incendio se han trasladado la Policía Nacional, siete dotaciones de bomberos y una ambulancia para asistir a los heridos. Al menos 12 ancianos o con movilidad reducida del portal número 9 han sido evacuados por los Bomberos. Los médicos han comprobado que las citadas personas se encuentran en buen estado. Por el momento no ha habido que lamentar fallecidos y se desconoce si hay heridos. Todo apunta a que no había nadie en el bingo, debido a la hora en la que se ha desatado el incendio.

Algunos vecinos del edificio de este incendio en Valencia han subido a la azotea para poder respirar ante la intensa humareda que se ha formado a consecuencia de las llamas. El edificio donde se ha desatado el fuego en Valencia es de siete alturas. En el mismo se distribuyen, al menos, 30 viviendas.

Raúl, un enfermero que se encontraba en la zona, ha reconocido que «estaba aquí comiendo con mi padre y con mi hermano, en un restaurante aquí cerca. Me he asomado a ver qué pasaba. He cogido material que tenía por casa, vendas, guantes, mascarilla, lo que he podido. La verdad es que entre la DANA y los dos incendios, pues tenemos mala racha últimamente», informa Ignacio Martínez.

El incendio ha congregado en los alrededores a gran número de personas debido a su espectacularidad. El humo ha invadido la calle, el cual se ve desde diferentes puntos de la ciudad. Algunos testigos aseguran que han tenido que abandonar los alrededores porque ya empezaban a notar ciertas afecciones respiratorias como picor de garganta debido al humo.

El local de juegos ocupa varios bajos de los edificios. Se ha visto salir el humo a través de varias puertas de acceso. El humo negro ha engullido las fachadas de los edificios contiguos. Sólo se ha visto una nube irrespirable. Los bomberos han ventilado los inmuebles contiguos al bingo. Inmediatamente después de desatarse el incendio, los técnicos del ayuntamiento han acudido al edificio para inspeccionar la zona afectada y revisar el interior del bingo.