Globalia dispara un 21% su beneficio en 2025 y renueva su consejo con Ramiro Campos como nuevo CEO

Globalia ha disparado su beneficio neto en 2025 un 21%, hasta 118 millones de euros, por la buena evolución de todas sus líneas de negocio, incluido el transporte aéreo: Air Europa ha registrado un beneficio neto récord de 111 millones de euros.

Además, la compañía que fundó y preside Juan José Hidalgo, ha anunciado a Ramiro Campos como su nuevo consejero delegado en el marco de una renovación que refuerza los consejos de administración del propio grupo, además de Air Europa Holding y Air Europa Líneas Aéreas.

El nuevo consejero delegado está vinculado con Globalia desde hace décadas, liderando el departamento jurídico, junto con la participación activa en algunas de sus operaciones corporativas más importantes. «Su profundo conocimiento de la compañía y su contribución a los principales hitos estratégicos han sido determinantes para alcanzar la sólida posición que el Grupo ocupa en la actualidad», ha valorado la compañía.

La cifra de negocio de la compañía creció un 7,6%, hasta los 3.519 millones de euros, en tanto que el Ebitda recurrente ascendió a los 256 millones de euros, lo que representó una cifra un 16% superior a la de 2024.

Globalia ha valorado en un comunicado la sólida capacidad de generación de caja al situar en 306 millones de euros el flujo de efectivo procedente de las actividades de explotación, duplicando de esta forma el dato del año precedente. Como consecuencia, la posición de tesorería se fortaleció significativamente, con un total de 288 millones de euros al cierre del ejercicio.

El rendimiento operativo también ha supuesto en un importante avance en el proceso de desapalancamiento financiero acometido, con la reducción de deudas financieras a los 370 millones de euros, desde los 605 millones de euros anteriores.

A ello contribuyó también la cancelación anticipada de los dos préstamos concedidos en 2020 por la Sepi a Air Europa por un importe total de 475 millones de euros, tras la liquidación previa del préstamo bancario de 141 millones de euros con participación y aval del ICO.

El patrimonio neto consolidado, todavía afectado por las pérdidas acumuladas durante los ejercicios 2020 y 2021 derivadas de la pandemia de Covid-19, continuó mejorando durante 2025 con una evolución positiva que se situó en el entorno de los 84 millones de euros en un solo año.

Sobre la incorporación de nuevos miembros a los distintos consejos del grupo, Alejandro Ortiz y Álvaro Badiola han sido nombrados nuevos vocales del órgano de gobierno de Globalia, uniéndose a María José Hidalgo y Cristina Hidalgo, mientras que Javier Beltrán ha completado el organismo como secretario no consejero.

En cuanto al consejo de Air Europa, las novedades han sido Juan Moral de la Rosa y Félix Ruiz como nuevos vocales, junto a María José Hidalgo, y José María García Santos como secretario no consejero. El resto de la estructura se mantiene inalterada, con Juan José Hidalgo como presidente ejecutivo y Richard Clark como consejero delegado.

Datos de 2026

En cuanto a los datos en lo que va de 2026, Globalia contabilizó 1.659 millones de ingresos (+8%) durante el primer semestre, acompañado de un Ebitda de 67 millones de euros. Para la firma, estas cifras cobran «especial relevancia» en un entorno internacional marcado por las tensiones geopolíticas, los conflictos bélicos en regiones clave y la volatilidad de costes relevantes para el sector aéreo y turístico.

Pese a este contexto, ha mejorado significativamente su resultado antes de impuestos, que pasa de una cifra ligeramente negativa en junio de 2025 a 40 millones de euros en junio de 2026.

En el plano aéreo, Air Europa ya comunicó que, a pesar de la inestabilidad global en torno al mercado de los carburantes -cuya cobertura actual ronda el 85-90%-, las previsiones apuntan a otro año positivo sostenido en el mantenimiento de la demanda y, sobre todo en el acierto en su estrategia de gestión, que ha permitido a la compañía adaptarse de forma á eficiente a los cambios en el sector.