Moeve y Naturgy duplican el ahorro para sus clientes en los repostajes de los grandes desplazamientos del verano

En el contexto de subida de precios de la energía de este verano, Moeve y Naturgy acompañan a sus clientes en sus grandes desplazamientos, duplicando el ahorro en repostajes que habitualmente perciben a través de su alianza multienergía. Un conductor que realice un repostaje de 50 litros de combustible podrá obtener hasta 30 euros de ahorro en saldo gow.

Esta oferta se centrará en los momentos de mayor afluencia en las carreteras, cuando más conductores realizan sus trayectos de verano, con arcos temporales que tendrán en cuenta tanto los momentos de preparación del viaje como las llegadas a destino. De esta manera, la oferta estará disponible durante los siguientes tres periodos:

1º periodo: Final de Desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

Desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto. 2º periodo: Cambio de Desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto.

Desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto. 3º periodo: Final de agosto. Desde el viernes 28 hasta el lunes 31 de

Durante estos tres periodos, cualquiera de los más de 4 millones de usuarios registrados en Moeve gow podrá obtener en saldo gow un mínimo de 10 céntimos por litro en su repostaje, el doble de lo habitual, utilizando cualquier modo de pago particular. El usuario de Moeve gow que además tenga contratado o contrate su suministro de luz y gas con Naturgy formando parte de la alianza de ambas compañías (planmultienergy.es), doblará sus beneficios cada vez que realice sus repostajes en estaciones de servicio de Moeve.

Con repostaje + luz o gas: 20 /l.

Con repostaje + luz o gas y servicios: 30 /l.

Con repostaje + luz y gas y servicios: 40 /l.

Con repostaje + luz o gas, servicios e instalando placas solares: 60 /l.

De esta manera, Moeve y Naturgy recompensan la confianza de sus clientes con la mejor oferta del mercado, que además puede ampliar su ahorro en 5 cts./l más en saldo si el pago se realiza a través de la tarjeta bancaria Moeve gow. Con la ampliación de esta campaña especial, Moeve y Naturgy acompañan a sus clientes con medidas de ahorro que recompensan su confianza en momentos excepcionales como la actual situación de altos precios.

Pierre-Yves Sachet, Vicepresidente Ejecutivo de Mobility en Moeve, ha destacado: “Para nosotros, la relación con los clientes es lo más importante, por lo que queremos acompañarles también en estos momentos, en los que coincide una situación de altos precios de la energía con millones de desplazamientos extraordinarios. Escuchar al cliente también significa estar con él en estos momentos, adaptando nuestra propuesta de valor, minimizando el impacto en su bolsillo para que no tenga que renunciar a nada este verano”.

Carlos Vecino, Director General de Comercialización de Naturgy, ha señalado: “Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de ser un aliado en el día a día de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones sencillas, útiles y eficientes que les ayuden en facilitar su relación con la energía. En un momento de especial intensidad en los desplazamientos, queremos contribuir a que puedan ahorrar más en sus consumos energéticos y disfrutar del verano con mayor tranquilidad”.

El Pasaporte Gow seguirá premiando la fidelidad del cliente

El ahorro extra que han lanzado Moeve y Naturgy va acompañado por la promoción especial Pasaporte Gow, vigente durante todo julio y agosto, bajo el eslogan “Para, para sellar y ganar”.

El Pasaporte Gow premia la fidelidad de los clientes con ahorros y regalos adicionales. Por cada repostaje de al menos 30 litros o recarga eléctrica de al menos 30 kWh, los usuarios de Moeve gow recibirán en su aplicación móvil Moeve gow un sello con un cupón de 2 euros para canjear por productos de Moeve en su siguiente visita a estaciones de servicio adheridas a la promoción. A partir del tercer sello, los usuarios de Moeve gow también podrán obtener regalos directos como el iPhone 17 o carburante y recargas eléctricas gratuitas durante un año o incluso para toda la vida.