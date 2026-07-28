Se hace pasar por abogada y estafa 5.200 euros a la propietaria de un local comercial en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa, intrusismo laboral y falsedad documental, tras, supuestamente, hacerse pasar por abogada y estafar más de 5.200 euros a una clienta.

La investigación arrancó el pasado mes de febrero, después de que la propietaria de un local comercial denunciara haber contratado los servicios de una mujer que se presentó como letrada para resolver un conflicto con varias compañías aseguradoras derivado de graves problemas de humedades en el inmueble.

Según explicó la denunciante, la supuesta abogada indicó a la víctima que debía realizar distintos pagos en concepto de honorarios profesionales, abono a una de las aseguradoras y provisión de fondos para continuar con la tramitación del caso. La víctima efectuó tres transferencias por un importe total superior a los 5.200 euros.

Sin embargo, tras recibir el dinero, la mujer dejó de responder a la clienta. Además, la afectada comprobó posteriormente que la presunta letrada no figuraba inscrita en el Colegio de Abogados de las Islas Baleares, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

La investigación fue asumida por el Grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia, cuyos agentes llevaron a cabo diversas gestiones para identificar a la sospechosa y esclarecer lo ocurrido.

Las pesquisas permitieron determinar que la investigada no tenía vinculación alguna con el ejercicio de la abogacía y que, presuntamente, se hacía pasar por profesional del sector de forma fraudulenta. Asimismo, los investigadores comprobaron que habría falsificado documentación relacionada con los supuestos trámites por los que había cobrado y que, en realidad, no llegó a realizar ninguna gestión para solucionar el problema de su clienta.

Tras localizar su paradero, agentes de la Policía Nacional procedieron el pasado jueves a la detención de la mujer como presunta autora de los delitos de estafa, intrusismo laboral y falsedad documental.