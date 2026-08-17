La Nit de l’Art de Felanitx exhibe las obras premiadas por la Fundación Barceló de dos graduadas en Bellas Artes de ADEMA

La Nit de l’Art de Felanitx acogerá la exposición de los proyectos ganadores de los Premios Fundación Barceló, realizados por Paula Muntaner Pérez y Margalida Serra Celià, graduadas de la primera promoción del Grado en Bellas Artes de ADEMA, que concluyeron sus estudios el pasado mes de junio.

La participación de ambas artistas en uno de los principales encuentros dedicados al arte contemporáneo en Mallorca supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado durante su etapa universitaria y evidencia la proyección de una generación de artistas que inicia su trayectoria profesional con proyectos de investigación artística centrados en la realidad social, la identidad y el patrimonio cultural.

Entre las propuestas que podrán contemplarse se encuentra Universos, de Paula Muntaner Pérez, proyecto distinguido con el Premio Fundación Barceló de Investigación Artística y Realidad Social. La obra explora la relación entre el cuerpo, el espacio y el acto de habitar, tomando como referencia los espacios domésticos para reflexionar sobre la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia. A través de esta investigación artística, la autora plantea una mirada sobre la dimensión emocional del hogar y sobre cómo las actuales condiciones de la vivienda influyen en la manera en que las personas construyen sus vínculos con el entorno.

La exposición también reúne Identitat fragmentària: matèria i memòria, de Margalida Serra Celià, galardonada con el Premio Fundación Barceló de Identidad Cultural y Contemporaneidad. El proyecto reinterpreta elementos de la cultura y las tradiciones mallorquinas desde el arte contemporáneo, utilizando materiales y objetos cotidianos para reflexionar sobre la memoria colectiva, la transformación del territorio y el patrimonio como elementos fundamentales de la identidad cultural.

La presencia de los graduados de ADEMA en la Nit de l’Art de Felanitx se amplía con la selección como finalistas del XII Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx 2026, en la categoría de arte contemporáneo, de Rebeca Morey y Óscar González, también integrantes de la primera promoción del Grado en Bellas Artes de ADEMA. Sus propuestas, Plecs fluids y PlaceHolder, respectivamente, muestran la diversidad de lenguajes y líneas de investigación desarrolladas durante su formación artística.

Paula Muntaner Pérez y Margalida Serra Celià han destacado la importancia de poder presentar sus proyectos en el marco de la Nit de l’Art de Felanitx, una oportunidad que, según han afirmado, «supone una continuidad natural del trabajo desarrollado durante nuestra formación en Bellas Artes y, al mismo tiempo, un impulso para seguir creciendo como artistas y desarrollando nuestras propias líneas de investigación».

Ambas han coincidido en que «estos reconocimientos permiten dar visibilidad a proyectos que nacen de una investigación personal, pero que buscan también conectar con cuestiones que forman parte de nuestra realidad y de nuestra sociedad», y han valorado especialmente la posibilidad de compartir sus propuestas con el público en un contexto dedicado al arte contemporáneo.

Para las dos artistas, formar parte de la primera promoción del Grado en Bellas Artes de ADEMA ha supuesto además «una experiencia fundamental para consolidar nuestra mirada artística, experimentar con diferentes lenguajes y entender el arte como una herramienta de reflexión y diálogo con nuestro entorno».

Por su parte, la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, ha destacado que la participación de Paula Muntaner y Margalida Serra en la Nit de l’Art de Felanitx «es un reconocimiento al talento y al trabajo de nuestras primeras graduadas y una muestra de la proyección que pueden alcanzar nuestros estudiantes desde su etapa universitaria».

Asimismo, ha subrayado que «es especialmente satisfactorio ver cómo sus proyectos, vinculados a la identidad, la memoria y la realidad social, encuentran ahora un espacio de diálogo con el público y con el ámbito profesional del arte contemporáneo».

La exposición podrá visitarse en la Fundación Barceló (Carrer de Bisbe Puig, 1, Felanitx). La inauguración tendrá lugar el viernes 21 de agosto, de 21.00 a 24.00 horas, coincidiendo con la celebración de la Nit de l’Art de Felanitx. Posteriormente, la muestra permanecerá abierta al público el sábado 22 de agosto, de 19.00 a 22.00 horas; el domingo 23 de agosto, de 10.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas; el sábado 29 de agosto, de 19.00 a 22.00 horas; y el domingo 30 de agosto, de 10.00 a 13.00 horas.