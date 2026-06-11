El II Certamen de Bellas Artes de ADEMA premia a tres estudiantes que cursan el Bachillerato Artístico en Mallorca

La Escuela Universitaria ADEMA ha entregado esta tarde los premios de la segunda edición del Certamen Escolar de Bellas Artes, una iniciativa dirigida a estudiantes de 2º de Bachillerato Artístico de centros educativos de Baleares, que tiene como objetivo reconocer el talento joven y acercar la formación universitaria a los futuros creadores de las Islas.

El primer premio ha sido para Layla Verd Oliver, estudiante del CIDE, que recibió una beca del 100% de la matrícula del primer curso. El segundo premio tiene dos ganadoras: Clara Masegosa, de la Escola d’Art de Mallorca i Escola Superior de Disseny de les Illes Balears; y Anastasiia Okolovych del IES Antoni Maura, ambas reconocidas con una beca del 50% de la matrícula.

Las ayudas en becas han ascendido a casi 16.000 euros como reconocimiento a sus trabajos y contribución a que el talento artístico pueda tener continuidad en el ámbito universitario, favoreciendo el acceso de jóvenes creadores a una formación superior especializada.

La cita reunió a los participantes, familiares, miembros del equipo directivo, docentes y estudiantes de ADEMA en un acto emotivo en el que se puso en valor el papel de las Bellas Artes como espacio de futura proyección profesional, investigación, transferencia del conocimiento y pensamiento crítico. El certamen se está consolidando como una plataforma para detectar y acompañar a jóvenes con vocación artística en una etapa decisiva de su trayectoria formativa.

En esta segunda edición han sido seleccionados como finalistas 12 estudiantes procedentes de diferentes centros educativos de Baleares, entre ellos el IES Josep Maria Llompart, CIDE, Luis Vives, Antonio Maura, IES Marratxí, Joan Maria Thomàs, Berenguer d’Anoia, Maria Llompart, Escola d’Art de Mallorca y Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.

Durante la ceremonia se entregaron tres becas valoradas en casi 16.000 euros, destinadas a cubrir parte o la totalidad de la matrícula del primer curso del Grado en Bellas Artes de ADEMA para el curso 2026/2027. Con estas ayudas, la institución quiere contribuir a que el talento artístico pueda tener continuidad en el ámbito universitario y favorecer el acceso de jóvenes creadores a una formación superior especializada.

Las becas fueron entregadas por el presidente de ADEMA, Diego González, y la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, quienes felicitaron personalmente a los galardonados y destacaron el compromiso de la institución con la formación artística, la promoción del talento joven y el desarrollo cultural del archipiélago.

La jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, ha subrayado durante el acto la importancia de generar oportunidades reales para que los jóvenes con inquietudes artísticas puedan continuar formándose y encontrar un espacio donde desarrollar su futuro académico. «Este certamen no solo reconoce obras concretas, sino también procesos, esfuerzo, sensibilidad y una manera de entender el arte como herramienta de pensamiento y de transformación», señaló Sard. Asimismo, puso en valor «el alto nivel de las propuestas presentadas, la implicación de los centros educativos y la valentía de unos jóvenes que ya empiezan a construir un lenguaje artístico personal».

Más allá de la entrega de premios, el Certamen Escolar de Bellas Artes de ADEMA se plantea como un puente entre los centros de Bachillerato, la universidad y el ecosistema artístico de Baleares. Las obras presentadas reflejan la diversidad de lenguajes, intereses y preocupaciones de una generación que empieza a construir su voz propia desde el dibujo, la pintura, la imagen, la instalación y otros formatos vinculados al arte contemporáneo.

Con esta segunda edición, el certamen refuerza su papel como una cita cada vez más relevante dentro del ámbito educativo y cultural de las Islas. ADEMA consolida así su apuesta por abrir las puertas de la formación superior a jóvenes con vocación artística y por contribuir al desarrollo de una nueva generación de creadores vinculados a Baleares.