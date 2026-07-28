El CGPJ archiva la queja de Bolaños contra Peinado y remite al TSJM las palabras del juez sobre la Policía

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por mayoría remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la queja contra el juez del denominado caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por sugerir que la Policía podría ayudar a la esposa del presidente del Gobierno a fugarse. Además, ha archivado las diligencias planteadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Así lo ha comunicado el CGPJ en una nota en la que señala que las palabras de Peinado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden ser constitutivas de una falta de desconsideración.

La Comisión Permanente recuerda que el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo «por considerar que sólo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso». Ahora, el CGPJ señala que existen precedentes que «permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procedibilidad».

El CGPJ también ha remitido al TSJM la denuncia presentada por un ciudadano alegando un «retraso injustificado» en la tramitación de un procedimiento, que se dilató entre junio de 2024 y enero de 2026.

El promotor de la Acción Disciplinaria propuso archivarla al considerar que los hechos no revestían carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente ha estimado que estos hechos «pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso», por lo que ha acordado su remisión. Esta decisión se ha adoptado por mayoría, aunque se han formulado votos particulares discrepantes, según el órgano de gobierno de los jueces.

No hubo «desconsideraciones»

El órgano de gobierno de los jueces archiva la diligencia informativa abierta tras «sucesivas quejas presentadas» por Félix Bolaños, por hechos relacionados con su declaración como testigo en el caso Begoña Gómez el año pasado.

El ministro protestó después de considerar que Peinado llevó a cabo «actuaciones anómalas», como la petición de magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o «de una tarima para ubicarse físicamente, en una posición más alta» que el ministro, así como de la interrupción de la testifical «para que el ministro saliera a consultar un dato que había asegurado desconocer».

Ahora, la comisión considera que las quejas se refieren a cuestiones «accesorias de la declaración judicial» y están basadas en «interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo». Asimismo, reconoce que «aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante».