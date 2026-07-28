Horror en una finca de Mallorca: la Guardia Civil intercepta 350 gallos en un reñidero clandestino que tenía un ‘quirófano’ ilegal

Agentes de la Guardia Civil han imputado a tres personas por delitos de maltrato animal e intrusismo profesional tras descubrir una finca en la que decenas de gallos presentaban lesiones compatibles con peleas ilegales. El hallazgo de medicamentos veterinarios, instrumental quirúrgico y un reñidero ha sacudido la tranquilidad del municipio mallorquín de Campanet.

Lo que comenzó como una investigación rutinaria del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) terminó convirtiéndose en un descubrimiento que ha generado una enorme conmoción. La actuación tuvo lugar en una finca rústica situada en el término municipal de Campanet, donde los agentes encontraron un escenario que, según los indicios recopilados, podría haber servido para la cría, preparación y enfrentamiento de aves de combate.

Durante la inspección, los agentes localizaron alrededor de 350 ejemplares de la raza combatiente español, una especie utilizada tradicionalmente en peleas de gallos. Sin embargo, el dato más alarmante fue que más de 70 aves presentaban lesiones, cicatrices y otros signos que, presuntamente, resultan compatibles con su participación en combates clandestinos.

Las imágenes y el estado de algunos animales llevaron a los investigadores a intervenir de inmediato. Los gallos afectados fueron incautados para ser sometidos a una evaluación veterinaria que permita determinar el alcance de las lesiones y confirmar su posible origen.

La finca también albergaba un elevado número de jaulas individuales y compartidas destinadas al alojamiento y cría de los animales, lo que evidenciaba la existencia de una infraestructura preparada para mantener a cientos de aves. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los agentes fue la localización de un reñidero, una instalación específica para la celebración de peleas de gallos.

Según la Guardia Civil, el lugar presentaba numerosos indicios que apuntan a que habría sido utilizado de forma habitual para organizar enfrentamientos entre los animales, una práctica prohibida y castigada por la legislación vigente en España. Los investigadores tratan ahora de determinar la frecuencia con la que presuntamente se celebraban estos combates, así como la posible existencia de participantes o espectadores que acudieran a la finca para asistir a las peleas.

Durante el registro de la finca fueron descubiertas dos estancias repletas de medicamentos veterinarios, instrumental médico y abundante material quirúrgico. Según los indicios recabados, dicho material habría sido utilizado para realizar intervenciones veterinarias sin disponer de la titulación ni de la autorización legal exigida.

Entre las prácticas que presuntamente se llevaban a cabo figuran la mutilación de crestas y barbillas, la sustitución de espolones y la cura de heridas sufridas por los gallos durante los combates, actuaciones que podrían constituir un delito de intrusismo profesional, además de reforzar las sospechas sobre el presunto maltrato animal.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil investiga a tres personas por su presunta implicación en los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional. Además de la incautación de los más de 70 gallos lesionados, los agentes decomisaron los medicamentos veterinarios y todo el material quirúrgico localizado en la finca, elementos que ahora serán analizados dentro de las diligencias judiciales.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones, mientras las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente. El caso vuelve a poner el foco sobre las peleas ilegales de gallos, una actividad prohibida que continúa siendo perseguida por las fuerzas de seguridad debido al grave sufrimiento que provoca en los animales y a las posibles redes clandestinas que pueden existir detrás de este tipo de prácticas.