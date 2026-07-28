Sánchez prevé interrumpir su veraneo en La Mareta para ver el eclipse en un observatorio de Guadalajara

Moncloa planea la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto programado por el Ejecutivo el próximo 12 de agosto en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, con motivo del eclipse solar, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de los preparativos.

Esta visita, si finalmente se produce, obligaría al presidente del Gobierno a interrumpir sus vacaciones, que suele pasar durante estas fechas veraniegas junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, ubicada en Costa Teguise, en Lanzarote (Canarias).

El año pasado, el jefe del Ejecutivo ya interrumpió su estancia en La Mareta en el mes de agosto para desplazarse hasta distintos lugares de la Península afectados por los incendios forestales, como fue el caso de Castilla y León, Extremadura y Galicia. Unos desplazamientos que realizó haciendo uso de aeronaves militares como el avión Falcon y el helicóptero Super Puma.

Para el próximo 12 de agosto, el Gobierno de Sánchez ha elegido el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, como lugar oficial para seguir el eclipse total solar. Esta infraestructura es una referencia en investigación del Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció en mayo que el Ejecutivo celebrará un acto en este centro para que «medios de comunicación nacionales e internacionales puedan retransmitir en directo para todo el mundo este acontecimiento histórico en nuestro país».

El acto, según avanzó el Gobierno, contará con la presencia, entre otros, de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García, y de diferentes voces expertas en la materia, como Rafael Bachiller, astrónomo y director del Real Observatorio de Madrid, o Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias.

«España será el mejor lugar del planeta desde donde seguir el Eclipse Total de Sol del 12 de agosto, que será el primero de estas características en más de un siglo (el último fue en 1912). Además, forma parte del Trío de Eclipses que tendrá lugar entre 2026 y 2028 en nuestro país», indicó el Ministerio de Ciencia.

«El Trío de Eclipses es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá ver desde España y captará la atención de la comunidad científica, así como del conjunto de la ciudadanía, y provocará la llegada de turistas de todo el mundo», añadió.

Morant también explicó que el Gobierno lleva trabajando desde hace más de un año «para garantizar la seguridad y la movilidad, ayudando a la ciudadanía a localizar con antelación el mejor punto de observación».

Pese a ello, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, pidió este lunes a los ciudadanos que eviten hacer viajes. «Si tenéis la capacidad de no moveros y disfrutar el eclipse en el lugar de residencia, intentad hacerlo sin desplazamientos», manifestó.

Hasta 13 ministerios

El Ejecutivo subrayó que los trabajos se han llevado a cabo desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside dicho secretario de Estado de Ciencia, y en la que participan 13 ministerios junto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos. También Sánchez presidió el pasado 21 de julio en Moncloa una reunión de coordinación de los ministerios implicados.

Además, el Gobierno lanzó el pasado mes de marzo la web www.trioeclipses.es, que recoge información práctica y de seguridad relacionada con el Trío de Eclipses. El propio Pedro Sánchez se encargó de promocionar este sitio recientemente.

A través de un vídeo en redes sociales, el líder socialista se grabó recomendando el uso del visor Trío de Eclipses, creado por el Gobierno y disponible en dicha web, para localizar el lugar correcto para ver el eclipse. También hay una aplicación del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica).

«Seguro que ya estáis pensando dónde ir a verlo y con quién ir. Y para que nada te impida disfrutarlo, hemos creado una herramienta muy sencilla que se llama Trío de Eclipses. Entras, pones tu ubicación y en unos segundos sabes si desde ese punto vas a tener o no buena visibilidad. Y si no, te indica otro más cercano», contó Sánchez en el vídeo, ajeno a la corrupción que afecta a su partido, su Gobierno y su entorno familiar más cercano. «¡No te olvides de las gafas protectoras, así el 12 de agosto solo tendrás que mirar al cielo!», agregó.