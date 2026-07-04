La respuesta de Sánchez a la montaña de escándalos que le rodean es… ¡recomendar gafas para ver el eclipse!

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha visto cómo en los últimos días Mercedes González, directora de la Guardia Civil, Manuel Llamas, DAO del Instituto Armado, y 25 altos cargos de la SEPI, entre los que se encuentra su presidenta, Belén Gualda, han sido imputados por algunos de los diferentes casos de las cloacas del PSOE. Y el jefe del Ejecutivo, en lugar de explicar estas imputaciones que afectan directamente a su partido y su entorno, ha tenido tiempo para grabarse un vídeo para redes sociales en el que recomienda el uso de gafas protectoras para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

«Os cuento un truco para elegir el mejor sitio donde ver el eclipse total de sol de este 12 de agosto, el primero que vamos a poder ver en nuestro país desde hace más de un siglo», empieza Sánchez en su último vídeo publicado en redes.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó este jueves a la directora de la Guardia Civil y al director adjunto operativo por prevaricación y obstrucción a la Justicia, por las evidencias de su presunta colaboración con la fontanera Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y al entorno de Sánchez.

En el vídeo, Sánchez recomienda el uso de la herramienta Trío de Eclipses, creada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para localizar el lugar correcto para ver el eclipse. «Seguro que ya estáis pensando dónde ir a verlo y con quién ir. Y para que nada te impida disfrutarlo, hemos creado una herramienta muy sencilla que se llama Trío de Eclipses. Entras, pones tu ubicación y en unos segundos sabes si desde ese punto vas a tener o no buena visibilidad. Y si no, te indica otro más cercano», ha dicho Sánchez mientras explicaba el uso de la aplicación en el vídeo publicado este sábado.

«¡Y no os olvidéis de las gafas protectoras, así el 12 de agosto solo tendrás que mirar al cielo!», es la recomendación final del jefe del Ejecutivo, que en los últimos días no ha dado explicaciones sobre los últimos escándalos que afectan a su Gobierno.

Entre ellos, la imputación de 25 altos cargos de la SEPI por formar una red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal en el seno de varias empresas estatales.