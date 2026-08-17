Novedades COOL: un ático de 500.000 € para el US Open, la mejor pizza de Madrid o degustar la esencia de Japón en Londres

Mientras las vacaciones comienzan para unos y terminan para otros, agosto avanza y septiembre ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Con la capital prácticamente vacía, las islas y los destinos de costa se llenan de personas que buscan un día de playa o, simplemente, disfrutar de unos momentos lejos de la rutina y el ruido diario de la ciudad. Ya sea de una manera u otra, la cuestión es crear nuevos recuerdos. Eso sí, hay que estar atento a todo lo que sucede, pero no te preocupes, porque a través de las novedades más COOL de la semana te mantenemos al tanto.

Joyas con aires de aniversario

El universo de las joyas es muy amplio y, desde hace varios años, muchas marcas han decidido democratizar sus piezas. En este caso hablamos del ámbito del lujo y es que Pedreri cumple 65 años, siendo uno de los grandes referentes en cuanto a accesorios se refiere. Sus piezas andan a caballo entre lo actual y lo clásico y, en este caso, a nosotros nos ha enamorado un colgante que nos recuerda a aquel exclusivo collar que Rose llevaba en Titanic. Pocas piedras preciosas han despertado tanta admiración a lo largo de la historia como el zafiro. Su intensidad, su dureza y su carácter lo han convertido en una de las gemas más valoradas dentro de la alta joyería.

Sostenibilidad a nuestros pies

Cuando hablamos de calzado, siempre necesitamos escoger la mejor opción, más aún en lo que queda de verano. El pie es una de las partes del cuerpo que más cuidado necesita y, si podemos hacerlo con estilo, mejor. Estas sandalias de Etika se han posicionado en nuestra lista de favoritas, puesto que su diseño en negro con punta cuadrada se adapta perfectamente a las tendencias de esta temporada. El toque dorado le aporta un punto diferente y, además, son fáciles de adaptar a nuestra rutina diaria.

Un picoteo que mejora nuestro estado de ánimo

Para algunos puede sonar disparatado, pero a la gente más foodie siempre le apetece picar entre horas y este snack puede cambiarte hasta el estado de ánimo. Muchos incluso sienten irritabilidad o cambios de humor cuando llevan demasiadas horas sin comer. En este contexto, Alesto, la marca de frutos secos y fruta desecada disponible exclusivamente en Lidl, pone en valor algo tan simple como poderoso: el momento del picoteo como una pausa para disfrutar y reponer los niveles de energía. Con una propuesta de más de 40 tipos de frutos secos, estamos seguros de que el único problema que vas a tener será decidir cuál escoger.

Clásicos que nunca pasan de moda

Todavía con el sol presente y con vistas a que tardará en irse, es importante tener unas gafas de sol que sigan las tendencias de la temporada. Eso sí, no hay nada como apostar por unas con carácter atemporal y que lleven el ADN de las tendencias implícito en su diseño. Tanto para hombre como para mujer, estas Ray-Ban de pasta negra y lentes de espejo amarillo, disponibles en Sunglass Hut, son una opción trendy que combinará con casi cualquier estilismo.

Tendencia de cara al otoño

Aunque sigamos en agosto, en apenas un mes entraremos en otoño y tenemos que estar preparados. El calzado es algo importante en nuestras vidas y, si además está en tendencia, mejor. HOFF nos ha enseñado que ha sabido hacerse un sitio en el mercado y sus diseños están presentes en los estilismos de muchas de las trendsetters de este país. Entre las novedades más COOL hemos descubierto Nappa, la nueva colección de la marca que eleva una de sus siluetas más icónicas a través de la piel suave. Una reinterpretación de la clásica Ballet Runner que transforma una sneaker cotidiana en una pieza aspiracional: más refinada, más premium y más icónica. Una expresión de Soft Leather que entiende el lujo desde la suavidad y demuestra que no se trata simplemente de una zapatilla, sino de una pieza diseñada para ganar valor con el tiempo y convertirse en un verdadero imprescindible.

La pizza más COOL de todo Madrid

El verano es para disfrutar y, si estás en Madrid, te recomendamos pasar por Snob Pizza. Situada en el corazón del barrio de Salamanca, su carta es digna de probar, pero si quieres un auténtico deleite para el paladar, la Pizza Vodka Sauce es la opción perfecta. De hecho, quien la prueba difícilmente identifica uno de sus ingredientes. Su papel es mucho más sutil y, al mismo tiempo, determinante: transformar la salsa desde dentro para conseguir un resultado más aromático, equilibrado y complejo.

Nueva York y tenis, el mejor plan para los amantes del deporte

Mientras los mejores tenistas del mundo se dan cita en la ciudad de Nueva York para disputar las finales del US Open, The Mark presenta The Mark Grand Slam Extravaganza, una experiencia diseñada para vivir uno de los grandes acontecimientos deportivos del año desde una de las direcciones más emblemáticas de la ciudad. Con un precio de 500.000 dólares, la propuesta incluye una estancia de cuatro noches en The Mark Penthouse para un máximo de seis huéspedes, coincidiendo con las semifinales y la final masculina del torneo. El paquete ofrece seis entradas para las semifinales masculinas y otras seis para la final, además de traslados privados con chófer al USTA Billie Jean King National Tennis Center. También incluye experiencias gastronómicas y una clase privada con John McEnroe en la John McEnroe Tennis Academy.

Un sueño gastronómico con sabor japonés

Para aquellos que escojan el extranjero como destino veraniego y, más en concreto, Londres, están de suerte. Situado a pocos pasos de Notting Hill Gate, Nakimushi es un restaurante japonés de doble concepto ubicado en una casa adosada y dirigido por los chefs Yuji Shimokawa Kelly y Robin Kosuge. Al reunir bajo un mismo techo permanente sus exitosas propuestas temporales, este establecimiento de tres plantas ofrece dos experiencias distintas pero complementarias, unidas por un compromiso compartido con productos excepcionales y las técnicas tradicionales japonesas.

Belleza con resultados efectivos

Este universo se encuentra sumido en un vertiginoso crecimiento y cada vez se innova más, algo que está genial, pero también hemos de ser conscientes de lo que aplicamos en nuestra piel. En este caso apostamos por productos sin alcohol y la novedad más COOL en belleza es Lift & Bright AOX, de Cosmetocrítico. Este producto es un aliado todoterreno y es apto para todo tipo de pieles. Sus antioxidantes, como el Pycnogenol, la niacinamida, la cafeína y la cúrcuma, entre otros, aumentan la resistencia de la piel y ayudan a mejorar el aspecto de manchas, imperfecciones y rojeces, mientras el bakuchiol y los péptidos trabajan sobre la firmeza y las arrugas.

El pollo más viral llega a plena calle Fuencarral

Hay una cosa que es cierta: todo aquello que vemos y se viraliza en redes sociales nos apetece probarlo. Hace escasos meses, Wingstop, uno de los pollos más virales de TikTok e Instagram, aterrizaba en la capital y su crecimiento está siendo continuo. Además del local que poseen en Gran Vía, la marca estadounidense acaba de aterrizar en plena calle Fuencarral. Definitivamente, estés donde estés, merece la pena moverse para degustar sus boneless, tenders o hamburguesas. Eso sí, sin que falte su icónica salsa ranchera.