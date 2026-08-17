HBO escucha las críticas a su serie de Harry Potter y toma una decisión: la serie corregirá uno de sus grandes problemas antes del estreno

La espera ha sido larga, pero ya sólo quedan prácticamente cuatro meses para el estreno de la serie más esperada del 2026. La magia volverá a entrar de lleno en la plataforma de HBO Max con la llegada de la primera temporada de Harry Potter. La adaptación de la historia de J.K. Rowling da el salto del patio de butacas al streaming, buscando reflejar con todavía más precisión el material primigenio de la escritora británica. Cada temporada versionará un libro de la saga y ahora, al parecer, la major ha resuelto uno de los principales problemas que los fans habían detectado en el tráiler del reboot televisivo: una oscuridad tonal impropia para la entrada inicial de Harry en Hogwarts.

Conforme avanza la trama, la lucha del niño que sobrevivió contra Voldemort se vuelve cada vez más lóbrega. Sin embargo, el primer año lectivo de Harry en la Escuela de Magia y Hechicería está colmado de luz y de un espíritu festivo que han convertido a la primera cinta en una entrega indispensable para revisionar cada año en Navidad. Por eso, cuando en marzo del presente año surgió el primer adelanto con un diseño de producción, color e iluminación tremendamente fríos, un tanto acordes a esa especie de homogeneización visual que nos ha traído la hegemonía de los servicios de vídeo bajo demanda.

La nueva serie de Harry Potter vuelve más colorida

Ante las críticas por este oscurecimiento que traiciona la estética y el universo general de la primera novela, HBO ha tomado nota y ha variado dicho desempeño artístico, mostrando algunas de las coloridas secuencias y tomas que podremos ver a lo largo de los ocho episodios que compondrán el arco narrativo del libro ‘Harry Potter y la piedra filosofal’.

La alacena de debajo de la escalera donde dormía el protagonista, su colegio, el bullying sufrido, el andén nueve y tres cuartos, el gran salón de Hogwarts, la Nimbus 2000 de su partido de Quidditch… El último tráiler promocional es el epítome de todo lo que los Potterhead echaban en falta en el teaser anterior.

Independientemente de ello, la factura final será una incógnita hasta que la serie debute en la plataforma el próximo 25 de diciembre. La segunda temporada ya ha comenzado su rodaje, por lo que seguramente esta tendrá un estreno cercano al final del 2027. Este es el calendario con la emisión de los capítulos:

Episodio 1: 25 de diciembre (2026)

(2026) Episodio 2: 3 de enero

Episodio 3: 10 de enero

Episodio 4: 17 de enero

Episodio 5: 24 de enero

Episodio 6: 31 de enero

Episodio 7: 7 de febrero

Episodio 8: 14 de febrero

El equipo técnico y artístico detrás de la serie

Francesca Gardiner (La materia oscura) es la showrunner oficial de la serie de Harry Potter, mientras que Mark Mylod (El menú) ejerce como el primer espada en la silla de dirección.

La música corre a cargo de Hans Zimmer y la fotografía corresponde al brasileño Adriano Goldman (The Crown). Este es el casting oficial de la primera temporada: