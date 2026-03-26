HBO Max y la magia nostálgica de la serie de Harry Potter: ¿conquistará a las nuevas audiencias?

Fue anunciada oficialmente en 2024 y por fin, hace escasas horas, HBO Max ha lanzado el primer tráiler de Harry Potter y la piedra filosofal. Una serie que tendrá una temporada por cada libro de la saga, profundizando todavía más en el material original escrito por J.K. Rowling y aportando al audiovisual todas esas subtramas y momentos que quedaron fuera de las películas primigenias. Aparte de ofrecernos un primer vistazo al nuevo elenco de intérpretes, el adelanto promete recuperar a través de la nostalgia, el interés de todos aquellos espectadores y lectores que por ámbito generacional fueron testigos de la explosión del fenómeno. Ahora bien, la pregunta que todo proyecto con semejante ambición debe hacerse parece evidente: ¿cómo de bien va a conectar la franquicia con las nuevas audiencias?

HBO Max sabe a la perfección que Harry Potter es un personaje icónico en la cultura popular, al nivel de Luke Skywalker o Frodo. Por eso, el reclamo y esa esencia por la creación de la escritora británica no ha decaído en ningún momento desde la publicación del primer libro del mundo mágico a finales de los 90. Los fans siguen viendo las películas cada año como si de un ritual se tratase y el Wizarding World (así se denomina el universo mágico) no deja de seguir expandiendo su universo con merchandising de todo tipo, incluyendo videojuegos exitosos de la talla de Hogwarts Legacy. Sin embargo y a diferencia de otras licencias creativas, este cosmos fantástico repleto de criaturas, hechizos y maldiciones no ha sabido generar otras narrativas de valor que repliquen en la Generación Z o la Alfa, el entusiasmo de las generación anterior. Ahí está el fracaso estrepitoso de las precuelas de Animales Fantásticos, cuyo desastre comercial seguramente ha propiciado que poco más de 15 años después del estreno de la última película, Warner ya esté generando un remake masivo de toda la historia principal.

HBO Max tiene un gran reto con Harry Potter

First trailer for the ‘HARRY POTTER’ series. Releasing this Christmas on HBO. pic.twitter.com/X5PPZ3ME46 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 25, 2026

Sabemos que los centennials siguen consumiendo series y películas, pero los Alfa (nacidos a partir del 2010) han cambiado el rol clásico del espectador. Son nativos digitales puros que exigen una interacción inmersiva y una inmediatez que los formatos tradicionales no pueden replicar. Actitud contraria a la apuesta total de un estudio que ha supeditado el valor de la marca de Rowling a siete largas temporadas. Si no consigue cumplir las expectativas, el plan es una condena a largo plazo de una serie que no terminará hasta al menos, 2033.

A su favor, estamos viviendo una época dorada para la fantasía debido al triunfo global de Juego de Tronos. Este año, Greta Gerwig estrenará la nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia para Netflix y en Apple, ya trabajan versionando el Cosmere de Brandon Sanderson.

La nostalgia puede ser un arma de doble filo y el trailer de HBO Max la nueva serie de Harry Potter por el momento, revela una dependencia brutal de ese cariño otrora. Sí, en la sucesión de imágenes podemos ver al nuevo héroe, el nuevo Ron, el nuevo Hagrid, el nuevo Hogwarts. Pero no deja de ser llamativo cómo en cada uno de los planos, la personalidad, el riesgo o la autoría brillan por su ausencia.

Una paleta de grises monótona alejada del colorido desempeño y el mimo detallista del trabajo que en 2001 plasmó Chris Columbus. Si paramos alguno de sus fotogramas, la serie podría ser cualquier otro producto del streaming. Desde Succession a House of Cards. Y eso es un problema. Porque el material mostrado sigue la tendencia de la despersonalización absoluta de los contenidos. El primer vistazo de esta versión replica el esquema de los contenidos IA realizados en internet.

Nostalgia vs. creatividad

Con la vorágine de las secuelas tardías y la subordinación absoluta del nuevo Hollywood para con las franquicias preestablecidas, la nostalgia es actualmente, la espada de Damocles de los estudios.

Hace poco, volvía a hacerse viral el discurso de agradecimiento de Bong Joon-ho tras recibir el Oscar a la mejor dirección por Parásitos en 2020. Allí el surcoreano rindió tributo al director Martin Scorsese señalándole una frase suya que siempre le inspiró a la hora de contar historias: «Lo más personal es lo más creativo». Si no se generan nuevos estímulos ni una visión experiencial sobre los productos audiovisuales, la melancolía por los tiempos pasados no inferirá ni una sola gota de emoción real en los futuros espectadores.

No parece ni por asomo, que HBO Max pretenda crear nada nuevo con la serie de Harry Potter. La fórmula recae sobre fagocitar todo lo que la major detecte que quieren los Potterheads. No obstante, incluso el mago más famoso del séptimo arte necesita en algún momento trucos nuevos.

La serie Harry Potter y la piedra filosofal llegará a la plataforma en la Navidad del presente 2026.