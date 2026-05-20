La mejor serie para ver de un tirón en Netflix: 5 episodios, de 30 minutos cada uno, del creador de ‘Black Mirror’

Debido a la entrada y salida de productos audiovisuales de su catálogo, resulta complejo establecer una cifra exacta de la cantidad de películas y series presentes en el abanico de contenidos de la «gran N roja». Se estima, eso sí, que el número de producciones podría rondar un número superior a los 5.500 títulos. Bajo ese abrumador punto de partida y ante la ingente amalgama de novedades mensuales, resulta lógico que, como espectadores, se nos escapen ciertas joyas. Víctimas todas ellas del caprichoso e imparable algoritmo. Por eso, nuestra prescripción de hoy en Netflix tiene ya casi un lustro de vida, pero no por ello vamos a dejar de mencionarla como uno de los contenidos más irreverentes y creativos: La tierra según Philomena Cunk es la serie que no vas a parar de recomendar a tus amigos y familiares.

Emitida y producida por la BBC y distribuida oficialmente por Netflix, La tierra según Philomena Cunk no es, en realidad, la carta de presentación oficial del personaje. El rol encarnado por la actriz Diane Morgan nació en 2013, dentro de Charlie Broker’s Weekly Wipe, un programa británico en el que se daban noticias y en el que Philomena era presentada como una desastrosa reportera de investigación. La popularidad de su figura creció poco a poco, convirtiéndose en una sátira de éxito sobre el periodismo y propiciando varios proyectos en los que ya asumía un protagonismo total. Antes de la presente miniserie, esta absurda y alocada periodista ficticia apareció en dos episodios especiales de 2016, Cunk on Shakespeare y Cunk on Christmas; y en uno de 2019 titulado Cunk & Other Humans. Antes de La tierra según Philomena Cunk, Morgan tuvo su primera serie completa en Cunk on Britain, con cinco episodios en los que se parodiaba con mucha sorna la propia historia de Reino Unido.

El reclamo por la reportera y su formato de falso documental fue cada vez mayor y, tras poner a prueba la trayectoria de su país, el incómodo relato dio el salto a Netflix, propiciando y ampliando ese recorrido burlón a toda la historia mundial.

La incómoda joya escondida de Netflix: el absurdismo de Philomena Cunk

Con sólo cinco capítulos de media hora, la miniserie creada por Charlie Brooker (Black Mirror) es una opción perfecta para un maratón poco exigente, pero no exento de una creatividad desvergonzada.

Netflix explora el recorrido del planeta a través de una Philomena Cunk que nos conduce desde los primeros hombres de las cavernas a la aparición de las religiones y del Renacimiento a la Revolución industrial. Cerrando la temporada con la Guerra Fría, la aparición de internet y la irrupción de las redes sociales.

El humor de La Tierra según Philomena Cunk llega por el contraste del absurdismo de la protagonista con la seriedad de todos y cada uno de los expertos historiadores y académicos reales que reciben las irrisorias preguntas de la entrevistadora. Estos saben a la perfección que se prestan a un programa de comedia, pero no conocen las preguntas y tienen prohibido continuar los chistes de Cunk. Los expertos deben corregirla con seriedad, erigiendo así silencios y rostros embarazosos que alimentan el gag continuo sobre la incompetencia de la inolvidable y bochornosa presentadora.

Para los amantes de lo incorrecto

Los espectadores que hayan disfrutado con series como The Office (2005), la incorrección política de Borat (2006) y la locura metaficcional de Los ensayos (2022), encontrarán en la creación de Brooker una obra maestra de la comicidad absurda y la sátira más descarada.

Se espera que en algún momento de 2026 se estrene una nueva ronda de capítulos con Cunk on Cinema, donde Philomena hará lo propio con la historia del cine.