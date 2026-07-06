Sánchez se irá de vacaciones a la Residencia Real de La Mareta casi cinco semanas: del 28 de julio al 30 de agosto

Pedro Sánchez ya tiene organizado su largo retiro vacacional para este verano, que se extenderá por casi cinco semanas o, dicho de otra manera, más de un mes: se irá a la Residencia Real de La Mareta del 28 de julio hasta el 30 de agosto. El presidente no perdonará, un año más, sus vacaciones en este palacio ubicado en la isla de Lanzarote, donde se refugia en cada estío desde que llegó a la Presidencia del Gobierno, ya sea como único destino o como lugar donde pasar parte de sus vacaciones.

Este año, eso sí, superará el mes de vacaciones por primera vez. Comenzará su descanso veraniego el martes 28 de julio, después del último Consejo de Ministros de la temporada previo al parón de agosto, y tiene previsto regresar el 30 de agosto, para reunir a su gabinete de nuevo el martes 1 de septiembre.

Este año estrenará el nuevo contrato para la seguridad privada en La Mareta, puesto que actual vence el 17 de agosto, en plena estadía. Tal y como publicó OKDIARIO, el Gobierno licitó un nuevo contrato, a través de Patrimonio Nacional, quien gestiona esta Residencia Real, por valor de 254.931 euros hasta el año 2028. Hay que recordar que Sánchez, junto a su familia, utiliza este palacio canario en contra del espíritu del acuerdo suscrito entre el Gobierno y Patrimonio Nacional en el año 2015. El convenio, firmado por parte del Ejecutivo por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, recogía que el Rey Felipe VI lo cedía a Patrimonio para ponerlo «al servicio de los intereses turísticos de España». Desde su llegada a La Moncloa, Sánchez ha hecho uso de estas dependencias oficiales para pasar sus vacaciones.

La Mareta es un palacio que funciona como residencia, ubicado frente al mar en Costa Teguise. Se trata de un complejo que se construyó por encargo del rey Huseein de Jordania y después fue cedido a la corona española. Desde hace décadas se ha utilizado como alojamiento para mandatarios y personalidades internacionales.

La finca de La Mareta dispone además de acceso directo al mar y múltiples terrazas. Una residencia que no escapa al influjo del gran artista local e internacional de la isla César Manrique, que la diseñó y la decoró. El edificio se asemeja a la arquitectura tradicional de las Islas Canarias, de estilo colonial, con paredes blancas y numerosos balcones.

Quien se ha mostrado crítico con el uso que Pedro Sánchez hace de La Mareta es el Rey emérito. Juan Carlos I dedicó en sus memorias dictadas a la escritoria Laurence Debray, Reconciliación, un pasaje al uso que hace el Gobierno, singularmente Pedro Sánchez, de esta Residencia Real. El Emérito subraya la paradoja de que quienes cuestionan a la Corona disfruten ahora de esa propiedad: «Hoy son los jefes de Gobierno quienes pasan allí sus vacaciones, incluidos algunos que no han parado de criticar y de debilitar a la Corona. ¡Qué ironía de la historia!», afirma en el libro.