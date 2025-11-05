Sánchez gastó 26.522 € públicos en el veraneo con Begoña, sus hijas, sus padres y su cuñado en La Mareta

El pasado agosto, Pedro Sánchez reunió en el Palacio Real de La Mareta, en Lanzarote, a buena parte de su familia, propia y política. Además de Begoña Gómez y sus hijas, también los padres del presidente e incluso sus cuñados disfrutaron de esta residencia, propiedad de Patrimonio Nacional y cedida por el Rey Felipe VI al Gobierno para los «intereses de los españoles». El coste de esa estancia ascendió a 26.522,17 euros, según la documentación a la que ahora ha tenido acceso OKDIARIO.

Este periódico reveló que el presidente del Gobierno había pasado sus vacaciones rodeado de su familia. Sánchez permaneció en esta finca, habitual en su veraneo, durante tres semanas, en las cuales recibió la visita de sus padres -Pedro y Magdalena- e incluso de su cuñado, Miguel Ángel, con su mujer. Durante sus vacaciones, Begoña Gómez fue imputada por el delito de malversación por la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez.

El socialista no se prodigó en salidas, y sólo interrumpió su descanso para desplazarse, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, a algunas provincias afectadas por los graves incendios que este verano asolaron España.

Al contrario de veranos anteriores, cuando sí era habitual verle en mercadillos o restaurantes típicos, Sánchez, asediado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político -caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, la imputación del fiscal general del Estado o la conocida como trama del PSOE- optó por recluirse en la finca, donde permaneció desde el 2 al 25 de agosto.

OKDIARIO captó en su día las primeras imágenes del presidente socialista en el interior de La Mareta, mientras arreciaban las críticas por su ausencia durante la crisis. Además, este periódico también publicó las imágenes de Magdalena, su madre, en la playa de acceso privado junto a las hijas del presidente del Gobierno.

Igualmente, OKDIARIO descubrió a Begoña Gómez tomando el sol en una de las terrazas del palacio, apenas unos días después de conocerse su imputación, y a su hermano, Miguel Ángel, con su mujer, Fayette, disfrutando de la residencia real.

«Residencia familiar»

En respuesta a este periódico, Presidencia del Gobierno detalla que la estancia de Sánchez y su familia en La Mareta costó 6.938,05 euros en «locomoción» y 19.584,12 euros en «manutención y alojamiento».

Moncloa defiende que «la persona que ostenta la Presidencia del Gobierno, desde su nombramiento, por motivos de seguridad, establece su domicilio familiar dentro del Complejo de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, y que, durante diferentes periodos del año, traslada su domicilio a otras residencias oficiales cuya titularidad corresponde a Patrimonio Nacional o a Patrimonio del Estado».