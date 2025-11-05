Pedro Sánchez, como el sultán de Brunei

Entre lo que demanda la lógica, que el presupuesto público tiene que hacer frente a los costes de desplazamiento, manutención y estancia del presidente del Gobierno y su familia, y los 26.522 euros gastados en 2025 por la familia de Sánchez en la residencia veraniega del palacio de La Mareta -padres y cuñados incluidos- hay un trecho muy largo. No se trata de caer en la demagogia insistiendo que esos 26.552 euros son un gasto inalcanzable para la práctica totalidad de los españoles, sino de valorar si esa cantidad es razonable y mesurada. Y la conclusión es que no lo es, no porque se aparte de forma descarada de lo que podemos entender por austeridad o contención -que se aparta-, sino porque por una elemental cuestión de ejemplaridad las vacaciones de un presidente del Gobierno de España deberían guiarse por la responsabilidad y la prudencia.

¿Tienen los españoles que hacer frente a los gastos de la familia del presidente en vacaciones, padres y cuñados incluidos, en un palacio oficial? Evidentemente no. Por mucho que no se haya vulnerado ningún precepto legal, es inmoral que se hayan gastado casi 20.000 euros en manutención y alojamiento -19.584,12 euros- y otros 7.000 en locomoción -6.938,05 euros-, sin contar, obviamente, los gastos inherentes al mantenimiento y suministros de la residencia, que van aparte.

En una democracia, precisamente en una democracia, se imponen la austeridad y la mesura a la hora de disfrutar de unas vacaciones pagadas con dinero público, que es lo hace el presidente del Gobierno cada verano. El derecho al descanso del jefe del Ejecutivo en una residencia oficial nada tiene ver con el derroche. Y 26.552 euros de gastos en viajes, manutención y alojamiento en menos de un mes son muchos euros, se mire como se mire. Y un detalle no menor: la familia del presidente ¿incluye también a la familia política del presidente? Porque las vacaciones gratis total de Sánchez y compañía se parecen a las del sultán de Brunei.