Dos secretarias del PSOE confirman al juez que Cerdán autorizaba los pagos a Leire y su entrada en Ferraz

Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, secretarias del PSOE que han declarado este martes en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, ante el juez Santiago Pedraz, han señalado que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, era la persona que autorizaba tanto la compra de billetes para Leire Díez, ex militante socialista y fontanera del partido, como su entrada al aparcamiento de la sede nacional de la formación, en la calle Ferraz de Madrid.

El juez Pedraz ha tomado declaración como testigo a las dos trabajadoras del PSOE, que han aceptado proporcionar las comunicaciones que mantuvieron con el ex secretario de Organización socialista, con la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, con el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido y ex presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y con Leire Díez, entre abril de 2024 y junio de 2025.

Tanto Rodríguez como San Pedro han expuesto al juez que Santos Cerdán autorizaba la compra de billetes y la entrada en el garaje del partido para Leire Díez, y han señalado que era algo excepcional al tratarse de una persona que no formaba parte de la Ejecutiva socialista.

Una vez Cerdán daba autorización para que Leire aparcase, según los testimonios, la fontanera del partido socialista avisaba por WhatsApp de que iba a acceder al garaje. Asimismo, destacan que no siempre Díez aparcaba en el garaje del PSOE iba a reuniones en la sede del partido, según las testigos, que han calculado que pudo mantener dos o tres encuentros, en los que han ubicado a Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset -los tres investigados en la causa-.

Esos encuentros, eso sí, no constaban en la agenda oficial del ex número tres del PSOE, según las testigos, que han negado haber programado oficialmente ninguna reunión con Leire Díez. De acuerdo al testimonio, una vez Cerdán autorizaba ese tipo de gastos, entraba en juego el departamento de administración del partido para abonarlos.

En referencia a los viajes, han explicado que ellas contrataban los que autorizaba Santos Cerdán, si bien desconocían el objeto de los mismos. Ellas, según han dicho, simplemente le mandaban el billete a Leire Díez, apuntan las fuentes.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Cerdán habría puesto la estructura del PSOE a disposición de una «estructura criminal» que buscaba «proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales».

Hace unas semanas el juez levantó la imputación de estas dos trabajadoras, las citó como testigos y denegó también la autorización para clonar sus móviles, que permanecían hasta hoy en custodia policial y ya se les ha devuelto.

En contra del criterio de la UCO, el juez cree que no existen «indicios suficientes» para sostener que ambas trabajadoras conocían «la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE».