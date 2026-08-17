El estampado de periódico de Carrie Bradshaw vuelve a ser tendencia y Desigual lo recupera con su nueva colección

Sarah Jessica Parker es una de esas actrices cuya influencia va mucho más allá de la pantalla. Su personaje de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York convirtió la moda en parte esencial de la narrativa y transformó cada aparición en una lección de estilo. Ahora el estampado de periódico de Carrie Bradshaw vuelve a ser tendencia gracias a Desigual.

La protagonista de Sexo en Nueva York combinaba diseñadores de lujo, prendas vintage, zapatos imposibles y accesorios llamativos con una naturalidad que todavía inspira a las nuevas generaciones. Entre sus looks más recordados se encuentra el vestido con estampado de periódico, una creación de John Galliano para Dior que apareció en la tercera temporada de la serie y que terminó convirtiéndose en uno de los estilismos más reconocibles de la cultura pop. Más de dos décadas después, la estética Carrie Bradshaw vuelve a encontrar su lugar en las tendencias.

El estampado de periódico vuelve a ser tendencia

Desigual recupera ese espíritu atrevido y lo adapta a una propuesta contemporánea, urbana y muy característica de la firma española. La firma escoge este diseño para reinterpretarlo en vestidos, faldas, blazers, blusas y accesorios, con composiciones de recortes y una estética arty que permite llevar la tendencia de una manera menos literal y más personal.

¿Dónde surge la tendencia del estampado periódico?

Aunque el estampado se asocia inmediatamente con Carrie Bradshaw, su historia es anterior a Sexo en Nueva York. Una de sus primeras referencias célebres se encuentra en Elsa Schiaparelli, que ya utilizaba recortes de prensa en sus diseños durante los años 30.

Posteriormente, John Galliano recuperó y transformó esta idea para Dior. Instyle Grecia asegura que más de 25 años después, la impresión en papel de periódico sigue resurgiendo. En 2025, Jenna Ortega lució el vestido original de Galliano en una aparición en la alfombra roja, demostrando que esta estética aún tiene cabida en la moda actual.

El diseñador presentó en 2000 una colección vinculada al concepto Hobo Chic, en la que creó un periódico ficticio llamado The Christian Dior Dayli. El estampado estaba inspirado, entre otras referencias, en los periódicos que utilizaban las personas sin hogar de París para protegerse del frío.

El vestido que llevó Carrie Bradshaw pertenecía precisamente a esta etapa de Galliano en Dior. La serie consiguió convertir una pieza de pasarela en un auténtico objeto de culto y, desde entonces, el newspaper print ha regresado varias veces a las colecciones de moda.

Desigual y su apuesta por las prendas originales

La propuesta de Desigual encaja especialmente bien con esta tendencia porque la firma se ha caracterizado por experimentar con estampados, colores, mezclas de tejidos y composiciones visuales. En su colección actual, la marca continúa apostando por la combinación de colores y estampados y por prendas que buscan diferenciarse de las propuestas más convencionales.

El estampado periódico es un buen ejemplo de esa filosofía. En lugar de limitarse a reproducir una página de diario, Desigual lo convierte en un recurso gráfico que puede aparecer sobre diferentes siluetas. Además, algunas prendas especifican que la posición del estampado puede variar, por lo que cada pieza adquiere una composición ligeramente diferente.

Las características del estampado periódico

Efecto collage: combina recortes, textos y elementos gráficos que recuerdan a las páginas de un diario.

Inspiración vintage: recupera una estética asociada a la moda de finales de los 90 y comienzos de los 2000.

Alto impacto visual: convierte una prenda sencilla en el punto focal del estilismo.

Versatilidad: aparece en vestidos, faldas, blusas, americanas y bolsos.

Espíritu urbano: funciona especialmente bien con prendas básicas y accesorios contemporáneos.

Las prendas de Desigual con estampado periódico que son tendencia:

Bolso fruncido periódico – 44,97 euros (precio anterior 89,95 euros)

Diseño fruncido: el efecto de fruncido aporta volumen y textura al bolso.

Estampado periódico: el bolso fruncido incorpora el característico motivo gráfico inspirado en páginas de periódico.

Estética llamativa: el estampado convierte al accesorio en el protagonista del estilismo.

Formato práctico: es una alternativa para llevar la tendencia sin necesidad de apostar por una prenda completamente estampada.

Estilo urbano y contemporáneo: combina el espíritu gráfico del newspaper print con la estética original de Desigual.

Vestido polo periódico – 39,98 euros (precio anterior 99,95 euros)

Estampado periódico integral: el motivo gráfico ocupa el protagonismo de la prenda.

Inspiración newspaper print: el vestido polo recupera la estética que popularizó Carrie Bradshaw y la adapta al universo creativo de Desigual.

Diseño tipo polo: incorpora elementos propios de este clásico, aportando un aire deportivo y casual al estampado.

Prenda protagonista: por la fuerza visual del estampado, puede llevarse con accesorios sencillos.

Minifalda Slim periódico – 31,98 euros (antes 79,95)