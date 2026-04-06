Irán responde a Trump: «El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era para EEUU e Israel»

El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que el estratégico estrecho de Ormuz «jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel», los dos países que lanzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Teherán.

El mensaje, publicado este domingo en las redes sociales del cuerpo armado, reproduce en esencia la amenaza que el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, había formulado en la víspera, pero la eleva al ámbito militar y la personaliza contra las dos potencias que iniciaron la guerra.

En el mismo comunicado, el cuerpo de seguridad ha señalado que la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní «está completando» los «preparativos operativos para los funcionarios iraníes para el nuevo orden del golfo Pérsico», una formulación que apunta a una reorganización permanente y unilateral de las reglas de navegación en uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta.

El anuncio llega horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera su amenaza más contundente hasta la fecha contra las autoridades iraníes. Trump declaró que «el martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno», añadiendo que no habrá «nada que se parezca» al ataque que tiene previsto desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum y reabre el paso. El mandatario estadounidense fue más lejos en un segundo mensaje, en el que exigió la apertura inmediata del estrecho y concluyó con la advertencia: «Esperad y mirad. Alabado sea Alá.»

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha respondido que un eventual ataque estadounidense contra las centrales eléctricas del país constituiría «un crimen de guerra». En la misma línea, la televisión estatal iraní IRIB ha difundido este domingo un mensaje del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, fechado el pasado 12 de marzo, en el que remarcaba que el estrecho de Ormuz «debe seguir cerrado».

El alcance real del bloqueo queda ilustrado por los datos difundidos este mismo domingo por la agencia de noticias iraní Fars. De acuerdo con las últimas estadísticas sobre el tráfico marítimo en el estrecho, en las últimas 24 horas han atravesado el paso con permiso de Irán un total de 15 buques, una cifra que representa apenas alrededor del 10 por ciento del tráfico registrado antes del inicio de la guerra. La reducción supone un golpe de enormes proporciones para el comercio mundial de petróleo y gas, dado que por el estrecho de Ormuz transita habitualmente en torno a una quinta parte del suministro energético global.