Un misil de Irán rompe el escudo antiaéreo de Israel y hunde un bloque de pisos: 10 heridos y 4 sepultados

Al menos cuatro desaparecidos, que se cree que están bajo los escombros, y diez heridos tras un ataque con un misil de la dictadura de los ayatolás de Irán en un edificio residencial en Haifa en Israel. El impacto de un misil lanzado desde Irán ha provocado graves daños en un edificio residencial en Haifa, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en la región. El proyectil logró superar el sistema de defensa antiaérea israelí y alcanzó de lleno un bloque de viviendas, causando el colapso parcial de la estructura y dejando un balance provisional de al menos diez heridos.

Además, cuatro personas permanecen desaparecidas y se teme que puedan estar atrapadas bajo los escombros, según han informado las autoridades israelíes. Los equipos de emergencia trabajan desde primeras horas en una operación contrarreloj para localizar a los posibles supervivientes, mientras continúan las tareas de desescombro en las zonas más afectadas del edificio.

El comisario de policía israelí, Danny Levy, ha señalado desde el lugar del suceso que las labores de rescate son complejas debido a la inestabilidad de la estructura y al riesgo de nuevos derrumbes. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avancen los trabajos.

Number of people injured, including at least one in serious condition, following missile strike on residential building kn Haifa region. pic.twitter.com/9VTujz8Z8l — Magen David Adom (@Mdais) April 5, 2026

La explosión ha generado una potente onda expansiva que ha afectado también a inmuebles cercanos, con daños en fachadas, ventanas y vehículos estacionados en la zona. Varias de las personas heridas han sido atendidas en el lugar por los servicios de emergencia. Mientras otras han sido trasladadas a hospitales próximos.

El ataque de la dictadura de los ayatolás de Irán ha obligado a activar los protocolos de emergencia en distintas zonas del país, con sirenas antiaéreas y llamadas a la población para que se refugie en espacios seguros. Este nuevo episodio refleja el aumento de la tensión y el deterioro de la seguridad en la región, con impactos directos sobre áreas residenciales.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando sin descanso entre los restos del edificio, con la esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos en una operación que se prevé larga y complicada dada la magnitud de los daños.

¿Por qué falla la Cúpula de Hierro?

El sistema de defensa de misiles de Israel, la Cúpula de Hierro, ha estado bajo escrutinio tras los ataques iraníes cerca de instalaciones nucleares. El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmó entonces que fue un «milagro» que nadie hubiera muerto en los ataques iraníes. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación de por qué el sistema de defensa aérea, en el que Israel y Estados Unidos han invertido miles de millones de dólares durante décadas, no logró interceptar el ataque iraní.

En conjunto, estos sistemas conforman una red de defensa multicapa altamente sofisticada. Sin embargo, su eficacia depende también de factores como la saturación de ataques, los costes operativos y la disponibilidad de interceptores, especialmente en los sistemas más avanzados.

En este contexto, los recientes ataques contra zonas como Arad y Dimona han reavivado el debate sobre la capacidad de estas defensas para responder a escenarios de ataques simultáneos o prolongados. Aunque el sistema ha demostrado un alto nivel de eficacia general, estos incidentes han sido interpretados como una prueba de estrés para su arquitectura defensiva.

Por ello, Israel continúa desarrollando y ampliando el alcance de sus sistemas interceptores más económicos y disponibles, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta, optimizar recursos y mantener la resiliencia del sistema frente a amenazas cada vez más complejas y variadas.