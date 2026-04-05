La vida de lujo en EEUU de la nieta de un gerifalte iraní que ensalza a los ayatolás posando con bikinis y minifaldas

La sobrina y la sobrina nieta del sanguinario general de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, fueron arrestadas por agentes federales después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, les revocara su estatus de residentes permanentes legales (green card). Sarinasadat Hosseiny, de 25 años, y su madre, Hamideh Soleimani Afshar están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). A continuación se narra la vida de lujo en EEUU de la sobrina y la sobrina nieta de un jerifalte iraní que ensalzan la tiranía de los ayatolás de Irán. Mientras, en su país, las mujeres son masacradas por protestar contra la dictadura y detenidas por ir maquilladas y sin velo.

Soleimani fue eliminado por Estados Unidos en 2020. Fue líder de la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás. Fue responsable principalmente de operaciones terroristas y clandestinas fuera de Irán. La Fuerza Quds está a cargo de suministrar armas y apoyo a los grupos terroristas financiados por los ayatolás, como los terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en La Franja de Gaza, los terroristas Hezbola en Líbano, los terroristas hutíes en Yemen y los terroristas en Irak, Siria y Afganistán.

Mientras residían en Estados Unidos, según el Departamento de Estado, promovió la propaganda del régimen iraní, Soleimani Afshar y su hija celebraban los ataques contra soldados e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio durante la operación conjunta de Washington y Jerusalén contra la tiranía de los ayatolás de Irán, elogiaron al nuevo líder supremo iraní, denunciaron a Estados Unidos como el «Gran Satán», término utilizado por los ayatolás, y expresaron su apoyo incondicional al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los sicaros de los ayatolás, una organización terrorista en Estados Unidos.

The niece and grand-niece of slain Iranian Gen. Qasem Soleimani were living ‘lavish’ lifestyles in Los Angeles before being arrested by ICE. Hamideh Soleimani Afshar, the niece, celebrated the Iranian attacks on US soldiers. While living in the United States, she promoted… pic.twitter.com/Y0SDzIFS8A — Melissa Francis (@MelissaAFrancis) April 5, 2026

Así impulsaron esta propaganda a favor del régimen terrorista iraní mientras disfrutaban de un estilo de vida lujoso en Los Ángeles, como lo demuestran sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram, recientemente eliminada. Además de la revocación de la residencia permanente de Hamideh Soleimani Afshar y su hija, a su esposo también se le ha prohibido la entrada a Estados Unidos.

La sobrina nieta del general Qasem Soleimani, el cerebro terrorista iraní eliminado, frecuentaba varios lugares de interés en Estados Unidos y llevaba una vida de lujos en Los Ángeles antes de ser detenida por el ICE el viernes.

Sarinasadat Hosseiny, de 25 años, y su madre, Hamideh Soleimani Afshar, fueron arrestadas después de que el Departamento de Estado les cancelara la residencia permanente y les revocara sus tarjetas de residencia debido a sus vínculos con el régimen terrorista iraní.

Las redes sociales de la joven de 25 años, descendiente de una familia han mostrado mostraban que disfrutaba de un estilo de vida lujoso y centrado en las vacaciones mientras vivía en el país al que su madre se refería como el «Gran Satán». Hosseiny compartió fotos de ella viajando en aviones privados, tomando el sol en yates y bailando en festivales de música.

En sus publicaciones de Instagram se puede ver que Hosseiny viajó recientemente a Miami, donde posó con bebidas; a Alaska, donde también se tomó fotos en bikini; y a Las Vegas, donde asistió a una carrera de Fórmula 1.

Otras publicaciones muestran a Hosseiny luciendo vestidos, bikinis y faldas por encima de la rodilla, prohibidos por la dictadura de los ayatolás de Irán.

En una foto tomada desde el suelo, lleva medias de rejilla y una falda corta en contra de las normas impuestas por la Policía de la Moralidad en la dictadura de los ayatolás.

Hosseiny llegó por primera vez a Estados Unidos con un visado de estudiante en 2015 y recibió la residencia permanente, conocida como greend card (tarjeta verde, en inglés), por la administración del ex presidente demócrata Joe Biden en 2023.