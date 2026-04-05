Guerra de Irán 5 abril | Últimas noticias del piloto de EEUU, Trump y el estrecho de Ormuz
Sigue en directo minuto a minuto la última hora sobre el conflicto entre EEUU e Israel con Irán
El Ejército de EEUU rescata con vida al segundo piloto del caza derribado por Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un ultimátum a la dictadura de los ayatolás de Irán: si este lunes no abre el estrecho de Ormuz bombardeará las instalaciones energéticas de Irán: «¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que se desate el infierno», escribía Trump este sábado en sus redes sociales.
Por otro lado, la noticia del día es que EEUU ha logrado rescatar con vida al segundo piloto del avión de combate F-15E Strike Eagle estadounidense que Irán derribó el pasado viernes. El propio Trump ha anunciado en sus redes sociales que el Ejército estadounidense ha logrado localizarle y rescatarle en tierras enemigas tras dos días de intensa búsqueda.
Claves del conflicto
- Objetivo: Según la administración Trump, la intervención busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares tras haber rechazado acuerdos previos.
- Ataques: Los combates se han extendido al Líbano (enfrentamientos entre Israel y Hezbolá), así como a ataques iraníes contra refinerías en Baréin y Kuwait.
- Consecuencias mundiales: El conflicto ha provocado un cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, lo que ha disparado el precio del petróleo.
Así han sido las últimas 24 horas de la guerra
⭕️✈️ EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS: La FAI alcanzó +120 objetivos del régimen iraní en el centro y oeste de Irán.
Los objetivos incluyeron: sitios del sistema de misiles balísticos, instalaciones de producción y lanzamiento de drones, y sistemas de defensa aérea. pic.twitter.com/cz0hjD8WcA
— FDI (@FDIonline) April 5, 2026
EEUU continúa los ataques aéreos tras el rescate de su piloto
Estados Unidos continúa sus ataques aéreos en Irán luego de que el ejército completara el rescate de dos aviadores cuyo avión de combate F-15E fue derribado, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) el domingo.
Uno de los aviadores fue rescatado durante la noche, mientras que el otro fue rescatado el viernes, cuando el avión fue derribado. El Centcom indicó que sus ataques se centran en desmantelar «la capacidad del régimen iraní para proyectar su poder más allá de sus fronteras».
Trump: «No vamos a dejar la guerra a la mitad»
El presidente estadounidense Donald Trump declaró al Canal 12 que no se retirará en medio de la guerra y que su administración mantiene negociaciones avanzadas con Irán para lograr un alto el fuego.
Añadió que sus principales enviados para Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, son los encargados de mantener el contacto con Irán. Dos fuentes cercanas a las conversaciones informaron al medio que existen dos canales de comunicación: uno a través de la mediación de Pakistán, Egipto y Turquía, y otro mediante mensajes de texto directos entre Witkoff, Kushner y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.
El presidente del Parlamento iraní responde a Trump
En una publicación en redes sociales el domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, calificó de «temerarias» las recientes amenazas de Trump de atacar la infraestructura de Irán.
«No se gana nada con crímenes de guerra», escribió Qalibaf en X. «La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego».
Trump advierte a Irán que podría atacar «todas las centrales eléctricas»
Trump advierte a Irán que podría atacar «todas las centrales eléctricas», en una entrevista con The Wall Street Journal.
«Si no hacen algo antes del martes por la noche, no les quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie».
Hezbolá utiliza a la ONU como escudo
El ejército israelí informó el domingo que Hezbolá ha estado desplegando sus fuerzas cerca de los puestos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), y añadió que unos 165 cohetes de Hezbolá han impactado en posiciones de la UNIFIL o en sus inmediaciones en el Líbano.
El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia culpó a Israel de una explosión que hirió a tres miembros indonesios de la fuerza de mantenimiento de la paz de la UNIFIL en el sur del Líbano, alegando que Israel había desestabilizado la zona que los cascos azules tienen la misión de proteger.
Trump fija el martes como plaza para reabrir Ormuz
Trump fija el martes como fecha límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.
El presidente Trump amenazó con destruir todas las centrales eléctricas de Irán si los líderes del país no acceden a reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes por la noche, aumentando así la presión sobre Teherán.
Trump anuncia rueda de prensa para el lunes
El presidente Trump ofreció más detalles del rescate en una publicación en redes sociales el domingo por la mañana. «Hemos rescatado al tripulante/oficial del F-15, gravemente herido y muy valiente, de las profundidades de las montañas de Irán», escribió. «El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba… El segundo ataque se produjo después del primero, en el que rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras pasar siete horas sobre Irán».
El presidente añadió que ofrecerá una rueda de prensa «con el ejército» a la 1 p. m. del lunes. Mientras tanto, en una entrevista con Fox, Trump sugirió que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con Irán tan pronto como mañana, según Trey Yingst, el reportero de Fox que habló con el presidente.
Trump amenaza a los ayatolás: «¡Abrid el puto Estrecho!»
El presidente Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz, en una publicación contundente en redes sociales el domingo por la mañana.
“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! ¡Alabado sea Alá!”, escribió Trump en la publicación de Truth Social el domingo por la mañana.
PRESIDENT TRUMP: 🇺🇸 Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran.
There will be nothing like it!!!
Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell – JUST WATCH! Praise be to Allah. pic.twitter.com/zmS6hBEThN
— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 5, 2026
Irán y Omán comienzan conversaciones preliminares para regular la navegación por el estrecho de Ormuz
Representantes diplomáticos de Irán y de Omán han comenzado conversaciones preliminares para tratar una posible regulación de la navegación por el estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control total de Irán, que ha excluido del tránsito a cargueros afiliados con Estados Unidos, Israel, y otros países con los que todavía no ha pactado acuerdos bilaterales de paso.
Hezbolá anuncia un ataque contra un buque de guerra israelí en medio de nuevos ataques israelíes en Beirut
Las milicias chiíes libanesas de Hezbolá han anunciado este domingo que han atacado un buque de guerra israelí a 68 millas náuticas de la costa, en un incidente desmentido por fuentes militares israelíes, dentro de una nueva mañana de enfrentamientos en Líbano durante la ofensiva de Israel para controlar el sur del país.
Trump dice ahora que el piloto rescatado está «gravemente herido»
«Hemos rescatado al muy valiente tripulante del F-15 gravemente herido de las remotas montañas de Irán», ha destacado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en el que pone de relieve que el Ejército iraní estaba «buscando con ahínco, con un gran despliegue de personal» al militar estadounidense y que «se estaban acercando».
Trump exige a los «locos cabrones» de Irán que abran para el martes «el puto estrecho» de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.
Irán concentra sus ataques de este domingo en la infraestructura petroquímica estatal del golfo Pérsico
Irán ha lanzado este domingo una nueva ola de ataques contra la infraestructura energética de la región que se han concentrado especialmente en las compañías estatales de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait, donde han sido alcanzadas instalaciones petroquímicas y almacenes de petróleo, entre otros objetivos, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
Irán bate el récord de días sin acceso estable a internet desde el extranjero
El portal Netblocks, especializado en el seguimiento del acceso a internet en zonas de conflicto, ha declarado este domingo que Irán ha batido el récord de días sin acceso estable a la red desde el extranjero tras comenzar hoy su día número 37 con una red en absolutos mínimos operativos.
Albares comenta con su homólogo egipcio la situación sobre la guerra en Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par egipcio, Badr Abdelati, en la que ambos han discutido la evolución de la guerra de Irán y su impacto tanto a nivel regional como mundial.
Un segundo buque de gas vinculado a Japón cruza Ormuz ante el estricto bloqueo
Un segundo buque vinculado a Japón logró cruzar el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo de facto por el conflicto con Irán, lo que reduce de 45 a 43 el número de embarcaciones relacionadas con el país que permanecen varadas en el golfo Pérsico.
Irán ataca plantas químicas en Emiratos y compañías energéticas en Bahréin
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait han denunciado que los ataques iraníes de las últimas horas han alcanzado respectivamente una instalación petroquímica, un almacén de la compañía nacional de petróleo bahreiní y plantas desalinizadoras kuwaitíes, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
Hezbolá anuncia un ataque contra un buque de guerra israelí en medio de nuevos ataques israelíes contra Beirut
Las milicias chiíes libanesas de Hezbolá han anunciado este domingo que han atacado un buque de guerra israelí a 68 millas náuticas de la costa, en un incidente desmentido por fuentes militares israelíes, dentro de una nueva mañana de enfrentamientos en Líbano durante la ofensiva de Israel para controlar el sur del país.
Irán advierte de «ataques devastadores y continuos» a EEUU si agrede sus infraestructuras
Irán advirtió este sábado que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.
Limitaciones al repostaje en cuatro aeropuertos italianos por la falta de combustible por el conflicto en Irán
El tráfico aéreo europeo comienza a notar el impacto de la crisis de combustible vinculada al conflicto en Irán, con la introducción de restricciones de repostaje en varios aeropuertos italianos. En concreto, las limitaciones afectan desde este sábado 4 de abril a las instalaciones de Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia, y se mantendrán, en principio, hasta el próximo 9 de abril.
Kuwait denuncia ataques iraníes contra edificios gubernamentales
Las autoridades de Kuwait han denunciado en la noche de este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, una petrolera y dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, en el marco de las agresiones iraníes contra sus vecinos del Golfo como represalia por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.
Al menos tres muertos por bombardeos de EEUU e Israel en el noroeste de Irán
Las autoridades iraníes han comunicado que al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas como consecuencia de varios bombardeos de Estados Unidos e Israel en el noroeste de Irán este sábado, en el marco de la operación ‘Furia Épica’ lanzada contra la República Islámica hace más de un mes.
Irán exime a Irak de las restricciones impuestas en el estrecho de Ormuz
El portavoz del principal centro de mando militar iraní, el Cuartel General Central del Sello de los Profetas, ha asegurado que Irak no se verá afectado por las limitaciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, subrayando que estas medidas están dirigidas exclusivamente contra países considerados hostiles.
Irán denuncia ataques de EEUU e Israel a la central nuclear de Bushehr
Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, que ha dejado cinco fallecidos y varios heridos.
Las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes
La agencia de comunicación iraní ha informado de que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue norteamericano. El Ejército de EEUU no ha confirmado este aspecto ni verificado imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos del C-130 exhiben los hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk.
Irán denuncia que cinco iraníes han muerto en la operación de rescate
La operación de rescate del piloto de EEUU ha ocurrido en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes. La agencia semioficial Tasnim ha confirmado que la zona fue el escenario de la operación para rescatar al piloto y que en un momento dado hubo un intercambio de disparos que se ha saldado, por la parte iraní, con cinco muertos y ocho heridos cuyos nombres se han dado a conocer.
Ningún estadounidense ha resultado herido en el rescate del piloto
«Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo», ha asegurado Donald Trump, que se ha mostrado orgulloso de las «más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia». Para el presidente de EEUU, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones «sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido» demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán «abrumadores».
Un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación
Tanto la agencia de comunicación de Irán como las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden en que un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Supuestamente, el avión fue enviado para transportar al piloto rescatado y poder sacarle del país pero Irán lo habría inutilizado y el propio Ejército de EEUU lo habría destruido para impedir que los iraníes se hicieran con él.
El piloto está herido pero «estará bien»
Donald Trump ha asegurado que el piloto del caza derribado por Irán y que ha logrado ser rescatado con vida «ha sufrido algunas heridas, pero estará bien». Además, el presidente de EEUU ha asegurado que se trata de una de las «operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia» de Estados Unidos.
EEUU rescata con vida al piloto del caza derribado por Irán
La noticia del día se ha dado a primera hora de esta mañana. Tras dos días de intensa búsqueda, el Ejército de EEUU ha logrado localizar y rescatar con vida al segundo piloto del caza F15 que Irán logró derribar el pasado viernes. La operación ha ocurrido en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país.
Buenos días. Sigue en directo guerra Irán, EEUU e Israel
Bienvenidos a la narración de última hora de la guerra de Irán, Israel y Estados Unidos de este domingo. Conozca las reacciones internacionales, ataques y negociaciones de Trump con la dictadura de los ayatolás.
Israel ataca gasolineras que abastecían a Hezbolá
Israel atacó dos gasolineras que, según el ejército israelí, eran utilizadas por Hezbolá para transportar armas y milicianos, generando millones de dólares en ganancias para el grupo.
Desde el inicio de la campaña en Líbano, Israel ha atacado más de 15 gasolineras de la compañía Amana, según informó el ejército.