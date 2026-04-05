Guerra de Irán 5 abril | Últimas noticias del piloto de EEUU, Trump y el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un ultimátum a la dictadura de los ayatolás de Irán: si este lunes no abre el estrecho de Ormuz bombardeará las instalaciones energéticas de Irán: «¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que se desate el infierno», escribía Trump este sábado en sus redes sociales.

Por otro lado, la noticia del día es que EEUU ha logrado rescatar con vida al segundo piloto del avión de combate F-15E Strike Eagle estadounidense que Irán derribó el pasado viernes. El propio Trump ha anunciado en sus redes sociales que el Ejército estadounidense ha logrado localizarle y rescatarle en tierras enemigas tras dos días de intensa búsqueda.

Claves del conflicto