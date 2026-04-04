Trump advierte a Irán: le da 48 horas para llegar a un acuerdo y abrir Ormuz o desatará «un infierno»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha recordado su amenaza este sábado contra la dictadura de los ayatolás de Irán, pospuesta en dos ocasiones, de bombardear las instalaciones energéticas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz, amenaza que expira el lunes 6 de abril: «¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que se desate el infierno», ha escrito Trump en redes sociales. «¡Gloria a Dios!».

Trump ha amenazado repetidamente con bombardear las instalaciones energéticas de Irán, al tiempo que busca una solución diplomática para poner fin a la guerra.

Donald Trump ha afirmado que los nuevos ayatolás de la dictadura de Irán son más razonables y están dispuestos a llegar a un acuerdo. En cambio, hay pocas pruebas que lo confirmen, y los esfuerzos por mediar en un alto el fuego se estancaron el pasado viernes 3 de abril.

Ultimátum de Trump a Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha amenazado este sábado con una mayor escalada de los ataques contra la dictadura de los ayatolás de Irán, si no reabren el estrecho de Ormuz en 48 horas el sábado. Mientras tanto, el portavoz militar iraní ha declarado que el país está desplegando nuevos sistemas de defensa aérea de fabricación nacional para atacar aeronaves.

La escalada retórica se ha producido mientras se llevaba a cabo una operación de búsqueda y rescate de un miembro de la tripulación estadounidense después de que la dictadura de los ayatolás de Irán derribara un F-15E sobre su territorio el viernes. Otro miembro de la tripulación fue rescatado con anterioridad. Israel ha suspendido los ataques en la zona donde cayó el avión de combate.

La fuerza aérea israelí ha suspendido los ataques en la zona donde se cree que fue derribado un F-15E estadounidense el viernes sobre Irán, según ha informado un funcionario de seguridad israelí. Israel continúa colaborando con Estados Unidos en la búsqueda del miembro restante de la tripulación del caza. La misión de rescate parece centrarse en la provincia de Juzestán, en el golfo Pérsico, colindante con Irak, principal centro de producción petrolera terrestre del país.

El piloto de un segundo avión de guerra estadounidense, también alcanzado por Irán, logró salir del territorio iraní antes de eyectarse y también fue rescatado. Estos incidentes representan un doble revés para la administración Trump y plantean interrogantes sobre el alcance de las limitaciones militares de Irán.