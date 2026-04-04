La guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel se encalla. Pese a las promesas de Donald Trump de que el conflicto está a punto de finalizar y que sus objetivos ya se han cumplido, lo cierto es que la dictadura de los ayatolás lo niega e incluso incrementa sus amenazas hacia los estadounidenses. Tanto es así que este sábado logró derribar un caza F-15 americano.

El Pentágono lanzó inmediatamente una operación para localizar a sus soldados y uno de los pilotos fue rescatado por una unidad de élite del Ejército estadounidense. El problema es que no se sabe nada del segundo. EEUU ha intensificado su búsqueda mientras Irán ha ofrecido una generosa recompensa por información que ayude a localizarlo.

Ahora las fuerzas estadounidenses inician una frenética carrera para localizar al otro posible superviviente del caza antes que Irán. La operación de rescate de posibles supervivientes ha obligado a que tropas estadounidenses entren en territorio iraní por primera vez desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Además, lejos de solucionarse el conflicto en el estrecho de Ormuz, Irán ha asegurado que jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la guerra.

«El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes», ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

Goudarzi asegura que «la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar».

Irán ha permitido durante las últimas semanas el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

El portavoz parlamentario iraní ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que «el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial».