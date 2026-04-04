Misión al límite de EEUU: así es el rescate de las fuerzas especiales para recuperar al piloto del F-15

La Unidad de Rescate Paracaidista de élite de EEUU busca en una misión contra reloj a un piloto estadounidense en Irán. Su avión fue derribado el viernes durante la Operación Furisa Épica, que lleva a cabo Estados Unidos junto con Israel contra los ayatolás de Irán, desde el pasado 28 de febrero. En el aparato iban dos aviadores. Uno de ellos fue encontrado, y descansa en una base de EEUU en Irak. La búsqueda del segundo piloto estadounidense desaparecido se lleva a cabo por una de las unidades de fuerzas especiales mejor entrenadas del mundo, conocidas como PJ. Son la Unidad de Rescate Paracaidista.

La operación se está produciendo en la provincia de Hamadán. Los ayatolás también buscan al mismo piloto. Han lanzado una recompensa de 60.000 dólares a quien lo encuentre. El Pentágono no ha realizado ningún comunicado. Se sabe que, posteriormente, se derribó un A-10 de ataque, que participaba en la operación de rescate. Su piloto cayó al mar, y fue rescatado en aguas del golfo Pérsico. También fue atacado un helicóptero Black Hawk. Su tripulación consiguió llegar a su base sana y salva.

Así, los sicarios de los ayatolás, la Guardia Revolucionaria de Irán, derribaron un caza F-15 estadounidense sobre su espacio aéreo el viernes, lo que ha desencadenado una frenética carrera entre los dos países en conflicto para encontrar a los dos aviadores desaparecidos. Estados Unidos ha encontrado a uno. Ahora queda el segundo.

Cómo fue la operación de rescate

Dos helicópteros Black Hawk rescataron a un miembro de la tripulación, mientras miembros de tribus y aldeanos disparaban contra los helicópteros de rescate durante su huida a territorio iraquí. Uno de estos aparatos fue derribado. Todavía se busca al segundo piloto del caza alcanzado en un principio. Abajo se puede ver cómo la Guardia Revolucionaria ataca un A-10 de ataque, que participaba en la operación de rescate. Su piloto también fue rescatado. Cayó en aguas del golfo Pérsico.

📹 لحظه سرنگونی هواپیمای A-10 آمریکا توسط پدافند هوایی بومی و نوین جمهوری اسلامی ایران #ایران_قوی pic.twitter.com/Zr2JMUabd6 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 4, 2026

Teherán ha ofrecido una recompensa de 60.000 dólares por la captura del piloto desaparecido del caza derribado. Los rescatistas paracaidistas ahora trabajan a contrarreloj para encontrarlo en una carrera contra los sicarios de los ayatolás de Irán, que quieren dar caza al estadounidense.

Los rescatistas paracaidistas, cuya principal función es la recuperación de personal, poseen una increíble variedad de habilidades, que incluyen saltar en paracaídas desde 9.000 metros de altura, rescatar soldados atrapados bajo tierra y realizar procedimientos médicos vitales bajo fuego enemigo.

Estas unidades suelen desplegarse de forma preventiva cerca de zonas de guerra donde las aeronaves podrían ser derribadas.

🚨🇺🇸Pentagon Deploys Special Forces for Downed F-15E Pilot Search: U.S. special forces are conducting a high-risk combat search-and-rescue operation in southwestern Iran to locate a missing crew member from a downed F-15E Strike Eagle. One of the two-person crew has already… pic.twitter.com/78MrxRTF84 — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) April 4, 2026

Búsqueda y rescate en combate: qué es y cómo funciona

Durante la Segunda Guerra Mundial, los altos mandos comprendieron la necesidad de una fuerza de rescate especializada, y la Unidad de Rescate Paracaidista se creó en 1946 con el lema Hacemos esto para que otros puedan vivir. El apodo proviene de los primeros registros de vuelo, donde se les registraba como PJ, una combinación de paracaidista y saltador.

Compuesta por 500 operadores

La unidad está compuesta por unos 500 operadores especiales que trabajan en equipos independientes siempre que un soldado estadounidense o aliado necesita ser rescatado.

Estas misiones suelen realizarse tras las líneas enemigas, aunque habitualmente colaboran con otras unidades de fuerzas especiales.

Utilizan paracaídas de 44 metros

Pueden lanzarse en paracaídas a zonas hostiles desde altitudes de entre 9.144 metros y 244 metros, utilizando enormes paracaídas de 44 metros cuadrados (aproximadamente el doble del tamaño de un paracaídas normal), lo que les permite llevar consigo una gran cantidad de equipo.

Además de sus armas, chaleco antibalas y mochila personal, saltan con una mochila de paracaídas de 36 kilos que contiene una amplia gama de material para localizar, tratar médicamente si es necesario y evacuar a su objetivo.

Llevan bolsas de sangre en sus mochilas

Sus suministros médicos incluyen incluso bolsas de sangre por si necesitan realizar transfusiones de emergencia.

Realizan once comprobaciones diferentes de su equipo antes de saltar para asegurarse de que todo esté en orden, y un compañero realiza una comprobación adicional para garantizar que no se haya pasado nada por alto.

Son expertos cualificados en el uso de armamento avanzado, descenso rápido con cuerda y natación de rescate.

Misiones de la NASA

Las operaciones militares son su principal enfoque. También han apoyado misiones de la NASA y han rescatado astronautas tras aterrizajes en el agua, además de ayudar a las víctimas civiles en desastres naturales alrededor del mundo.

Desde el 11-S, han llevado a cabo más de 12.000 misiones de rescate en combate que han salvado vidas, a menudo eliminando combatientes enemigos en el proceso.

Así ha derribado Irán el caza de EEUU

Un avión como el F-15E Strike Eagle sólo se puede derribar si se combinan detección, seguimiento y un sistema de ataque eficaz.

Primero, los sistemas de defensa aérea detectan la aeronave mediante radares terrestres o móviles.

La dictadura de los ayatolás de Irán utiliza redes de defensa aérea multicapa capaces de rastrear aviones a media y alta altitud.

El método más habitual de derribo es un misil superficie-aire (SAM), lanzado desde tierra. En este caso, se utilizó un misil 358, a menudo denominado SA-67. Es un misil tierra-aire (SAM) híbrido optimizado para funciones antidrones y antihelicópteros en lugar de aviones de alta velocidad. Se diferencia de los SAM tradicionales al utilizar un motor turborreactor para volar en forma de ocho, esperando objetivos, en lugar de depender de interceptores guiados por radar.