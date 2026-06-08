Al menos tres muertos y más de un centenar de heridos en un terremoto en la isla filipina de Mindanao

Tres personas han fallecido y más de un centenar han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 y las fuertes réplicas registradas este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, que ha desatado una alerta de tsunami y ha causado daños en varias edificaciones.

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD, en inglés) del Gobierno ha informado del fallecimiento de tres personas en la ciudad General Santos (Mindanao) y de la existencia de 131 personas heridas de variada consideración a causa del sismo.

El Gobierno ha desplegado un Equipo de Respuesta Rápida en zonas afectadas y computa hasta ahora 16 infraestructuras dañadas, entre ellas escuelas, supermercados y centros comerciales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), al menos cuatro réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud han sacudido la isla de Mindanao, la segunda más grande del archipiélago, poco después de que el primer sismo se registrase a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias.

Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, donde las autoridades han suspendido las clases en las escuelas justo en el primer día del año escolar 2026-2027.

El Gobierno filipino ha emitido una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y ha señalado que se esperaban olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

En este sentido, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, ha indicado en un comunicado que los equipos de emergencia «están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas».

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico ha alertado de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas.

El Gobierno japonés ha emitido también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.