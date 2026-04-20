Alerta de tsunami en Japón por un terremoto de magnitud 7,4

Un terremoto de magnitud 7,4 y con una profundidad de 10 kilómetros ha golpeado este lunes el centro de Japón, activando la alerta por tsunami, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El seísmo se produjo a las 16:53 horas (09:53 en España) en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate.

Con esta alerta, las autoridades ya avisan de la posibilidad de olas de hasta 3 metros de altura en algunos puntos del país nipón, lo que ha llevado a activar protocolos de evacuación preventiva en zonas bajas cercanas al mar.

El sistema japonés de alertas, uno de los más avanzados del mundo, funciona de forma automática apenas segundos después de un terremoto significativo. Cuando se detectan condiciones como una magnitud elevada y un epicentro marítimo, se emiten advertencias de tsunami incluso antes de confirmar si se están formando olas reales.

En varias zonas costeras, las autoridades han recomendado a la población alejarse inmediatamente del litoral y dirigirse a áreas elevadas, mientras equipos de emergencia y protección civil han comenzado a monitorizar el comportamiento del mar.

Por el momento, las autoridades japonesas no han confirmado daños materiales graves ni víctimas, aunque la situación sigue en evaluación debido a la posibilidad de réplicas y a la evolución del nivel del mar en las horas posteriores al seísmo.

Una zona con alta actividad sísmica

Japón se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, en el conocido Anillo de Fuego del Pacífico, lo que hace relativamente frecuentes este tipo de terremotos de gran intensidad. El país cuenta con sistemas de alerta temprana que permiten emitir avisos en cuestión de segundos y coordinar evacuaciones rápidas en caso de riesgo de tsunami.

Además de su ubicación geológica, Japón ha desarrollado a lo largo de décadas una de las infraestructuras antisísmicas más avanzadas del mundo. Los edificios modernos, especialmente en grandes ciudades como Tokio u Osaka, están diseñados con técnicas de ingeniería que permiten absorber parte de la energía de los terremotos, reduciendo así el riesgo de colapso. También existen normativas de construcción muy estrictas que se actualizan constantemente en función de la actividad sísmica registrada.