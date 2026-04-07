La amenaza apocalíptica de Trump a Irán: «Esta noche morirá toda una civilización»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán con arrasar toda su civilización. «Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá», ha dicho el mandatario norteamericano a través de sus redes sociales.

Trump ha señalado que es posible que ese ataque apocalíptico no se produzca porque ahora hay un cambio de régimen total en el país asiático «donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas» y que tal vez «pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?».

Para el magnate neoyorkino, el desenlace de «uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo» se descubrirá esta noche y que «47 años de extorsión, corrupción y muerte» llegarán a su fin. «¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!», ha exclamado cerrando su mensaje.

Esta no es la primera amenaza que lanza Trump al régimen de los ayatolás, el pasado domingo, el presidente de Estados Unidos amenazó con destruir las instalaciones energéticas y los puentes de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz: «El martes será el día de las centrales eléctricas y de los puentes, ¡todo en uno, en Irán! ¡No habrá nada igual! ¡Abrid el puto Estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá», escribió Donald Trump en sus redes sociales.

El estrecho de Ormuz ha demostrado ser crucial en la guerra de EEUU y la dictadura de los ayatolás de Irán. Constituye el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo para el transporte de petróleo, por donde transitan diariamente entre el 20% y el 25% del consumo mundial de petróleo y más del 20% del gas natural licuado (GNL).

Ubicado entre Irán y Omán, es la única ruta marítima que utilizan muchos países del Golfo para transportar energía y fertilizantes al resto del mundo.