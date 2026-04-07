¿A qué hora termina el ultimátum de Donald Trump a Irán y qué puede pasar?

En plena guerra en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos, Donald Trump ha dado en varias ocasiones oportunidades a los iraníes para abrir el estrecho de Ormuz. El 26 de marzo, Trump emplazó a reabrir el estrecho antes del lunes 6 de abril, pero el domingo llegó a insinuar que el ultimátum se extendía hasta las 20.00 del martes (03:30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 en la España peninsular).

Desde Teherán se rechazó la propuesta de cese al fuego de 45 días y el presidente norteamericano amplió su amenaza al incluir todas las centrales eléctricas y puentes a medida que se acercaba el plazo para llegar a un acuerdo. «Todo el país puede ser eliminado en una noche». El 5 de abril, Donald Trump volvió a amenazar con desatar «el infierno» en Irán atacando infraestructuras el martes al finalizar el ultimátum. Igualmente, reiteró su promesa de que, si Irán no resuelve esta situación en el plazo previsto, destruirá sus centrales eléctricas.

Eso provocaría que pudiera presionar al alza aún más los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro. Además, EEUU ha identificado como objetivos infraestructuras críticas vinculadas al transporte y la movilidad, pese a que el Derecho Internacional prohíbe expresamente los bombardeos de zonas civiles.

Negociaciones de Donald Trump con Irán

Las negociaciones para una paz o un alto el fuego temporal avanzan, pero muy despacio. Estados Unidos propone un alto el fuego temporal que empiece con la reapertura del estrecho de Ormuz, a lo que Teherán se niega, ya que solo lo reabrirá cuando haya un acuerdo definitivo para la paz. Donald Trump cree que Irán está negociando de “buena fe”, pero ve insuficientes los pasos dados. En las negociaciones, también están mediando países como Pakistán, pero sus esfuerzos no han dado frutos.

Por su parte, Israel no afloja, ya que el ejército volvió a bombardear el complejo petroquímico de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, que Irán comparte con Qatar. La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido en un comunicado recogido por medios oficiales que si la «ideología terrorista» de Estados Unidos le lleva a cruzar «líneas rojas», la respuesta irá «más allá de la región».